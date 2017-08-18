Под Вышним Волочком пройдёт конно-байкерский фестиваль

В Вышневолоцком районе, в посёлке Трудовой 19-20 августа будет проходить конно-байкерский фестиваль «Кони эпох». В программе мероприятия заявлены конно-трюковое шоу, конкурсы любителей мотоциклов, мастер-классы ремесленников, выставка-мототехники, файер-шоу и показательные средневековые бои клуба реконструкторов.

19 августа будет главный день фестиваля, в который пройдут все значимые мероприятия, сообщает vdvbezheck.ru