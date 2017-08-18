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Под Вышним Волочком пройдёт конно-байкерский фестиваль

18 Августа 2017 18:34
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В Вышневолоцком районе, в посёлке Трудовой 19-20 августа будет проходить конно-байкерский фестиваль «Кони эпох». В программе мероприятия заявлены конно-трюковое шоу, конкурсы любителей мотоциклов, мастер-классы ремесленников, выставка-мототехники, файер-шоу и показательные средневековые бои клуба реконструкторов.

19 августа будет главный день фестиваля, в который пройдут все значимые мероприятия, сообщает vdvbezheck.ru

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Метки: конно-байкерский фестиваль кони эпох
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Комментарии (7)

  • Эго 
    Прочитав лишь заголовок, попыталась унять своё воображение, услужливо подсунувшее картинку "конь верхом на байке".
    18.08.2017 19:20
    0 | 2

    • horton 
      Эго, афиша Вашему воображению в помощь )))
      Прикрепленные изображения:
      18.08.2017 19:24
      0 | 2

      • Proletary 
        Мотохруст въехал в лошадь.
        18.08.2017 19:32
        0 | 2

        • Эго 
          Ваша версия более реальна, нежели моя, предполагающая хирургическую замену задних конечностей животного на мотоциклетные колеса.
          18.08.2017 19:40
          0 | 1

        • horton 
          Хорошо бы это случилось только на картинке...)
          18.08.2017 19:40
          0 | 0

          • Эго 
            Мое воображение опирается на суровую реальность...
            Прикрепленные изображения:
            18.08.2017 19:55
            0 | 1

            • horton 
              Ой! Не будем о грустном... Народ, который проводит этот фестиваль, фанаты своего дела... Я знакома с ними через дочь. Все у них будет хорошо! )
              18.08.2017 20:15
              0 | 0
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