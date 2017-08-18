Под Вышним Волочком пройдёт конно-байкерский фестиваль

В Вышневолоцком районе, в посёлке Трудовой 19-20 августа будет проходить конно-байкерский фестиваль «Кони эпох». В программе мероприятия заявлены конно-трюковое шоу, конкурсы любителей мотоциклов, мастер-классы ремесленников, выставка-мототехники, файер-шоу и показательные средневековые бои клуба реконструкторов.
19 августа будет главный день фестиваля, в который пройдут все значимые мероприятия, сообщает vdvbezheck.ru
Комментарии (7)
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Эго
18.08.2017 19:20
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horton
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Proletary
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Эго
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horton
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Эго
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horton
18.08.2017 20:15
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