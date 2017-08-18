Новые возможности комфортного общения: Tele2 запустила в Тверcкой области 4G

Оператор Tele2 стремительно развивается, предоставляя тверичам все новые возможности для комфортного общения. Так, «для тех, кто не любит переплачивать» в начале августа оператор сотовой связи Tele2 «без шума и пыли» запустил в регионе сеть 4G. Почти 70% жителей региона могут воспользоваться услугой уже сейчас.

Сеть 4G охватывает Тверь, Конаково, Торжок, Кувшиново, Осташков, Кимры, Ржев, Оленино, Зубцов, Вышний Волочек, Удомлю, Нелидово и другие населенные пункты региона. Как сообщили представители компании, до конца года оператор запустит сеть еще в ряде районных центров. Скоростной интернет четвертого поколения предоставляет тверичам возможность с комфортом смотреть онлайн-видео в HD-формате, совершать видеозвонки, использовать программы интернет-навигации в поездках по области или скачивать большие файлы.

- Всего за две недели мы показали отличные результаты, - рассказывает Марина Федюнина, директор тверского филиала Tele2. – Уже 20% интернет-трафика проходит через сеть 4G. Такие результаты говорят, что 4G-интернет был ожидаемой услугой.

На встрече с журналистами и блогерами компания наглядно продемонстрировала возможности интернета 4G от Tele2: игры виртуальной реальности, требующие высокой скорости передачи данных, можно проходить легко и без запинок. А это ещё раз подтверждает то, что будущее – за мобильным интернетом без привязки к проводам.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2, назвал интересные цифры: согласно данным аналитического агентства Mediascope (бывшая TNS) больше половины россиян выходят в интернет хотя бы раз в месяц. Суммарно в апреле этого года жители страны провели в интернете 945 млн минут, что в пересчете на года составляет примерно 1 800 лет. При этом 16% пользователей предпочитают интернет «без проводов» и пользуются благами всемирной паутины исключительно со смартфонов и планшетов. Аналитики утверждают, что эта цифра будет только расти.

История высокоскоростного интернета Tele2 началась относительно недавно, но развивалась крайне стремительно: в 2015 году компания запустила в Твери сеть 3G. В 2016 году Tele2 под брендом Skylink запустила в Тверской области первую в России сеть LTE-450 для доступа в интернет из удаленных сел и поселков региона. В августе 2017-го – самую технологичную сеть, которая сегодня в принципе существует в мире – 4G. Денис Маликов утверждает: на мобильном рынке выигрывает тот, кто пришёл на рынок позже всех, потому что оборудование у такого оператора самое новое и современное.

За один год с июня 2016-го по июль 2017-го количество интернет-трафика абонентов Tele2 выросло на 273%, а количество абонентов, пользующихся интернетом – на 3% (учитывая, что рынок мобильного интернета уже сформировался, цифра внушительная).

Воспользоваться интернетом 4G от Tele2 очень просто. Для этого, во-первых, нужно убедиться, что ваш телефон поддерживает технологию. Во-вторых, выйти в интернет. Если ваша SIM-карта куплена давно, то её нужно заменить на новую. В любом салоне связи Tele2 эта процедура бесплатна и не займет много времени. При замене SIM-карты номер телефона и тарифный план абонента сохраняются.

Для тех, кто уже давно пользуется услугами Tele2 и, как известно, «не любит переплачивать», существует большой выбор тарифов и опций для доступного интернета. А желающим подключиться тверичам компания дарит двойной объем интернет-трафика в сети 4G.

Но и это ещё не всё. Для тех, кто не хочет переплачивать за смартфон, Tele2 выпустила линейку фирменных смартфонов LTE. Устройства поддерживают работу двух SIM-карт, оснащены большим объемом встроенной памяти и фотокамерами.

- Сказать, что смартфоны Tele2 пользуются спросом, это ничего не сказать, - говорит Марина Федюнина. – В салонах связи на некоторые модели даже идёт запись.

Однако оценить преимущества современных технологий можно и не владея модным гаджетом. Специально для жителей и гостей Твери компания Tele2 открыла мобильный 4G-кинотеатр. Он работает с 17 августа по 20 августа в Городском саду. В крытой зоне установлен автомобильный трак с большим экраном, а зрительный зал под навесом оснащён тридцатью удобными пуфами.

Афиша кинотеатра включает произведения самых разных жанров: мультфильмы, комедии, боевики, ужасы, мелодрамы и исторические фильмы. Получить приглашение на показ можно в кинотеатре Tele2. Для этого на специальной стойке необходимо выбрать кинокартину, день и время сеанса, указать свой номер телефона и e-mail, на который после будет отправлен электронный билет.

Кроме этого, все посетители кинотеатра смогут примерить на себя роли кинозвезд в специальной фотозоне. А при просмотре фильма абоненты Tele2 получают приятный бонус – попкорн.

Уверены, все эти новые возможности от Tele2 понравятся каждому.