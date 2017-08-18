Тверь поделиться камнями для создания Стены скорби в Москве

В Москве строят монумент жертвам политических репрессий "Стена скорби". При мощении площадки перед памятником будут использовать природный камень из разных регионв России - период репрессий затронул семьи многих жителей страны.

В Твери есть клуб, объединяющий детей тех, кто стал жертвами режима, сохранилось здание (старый корпус Тверского государственного медицинского университета), в подвалах которого работал НКВД. Сегодня в расположенном по соседству сквере Казакова стоит памятник жертвам политических репрессий, установленный в 1997 году. Именно отсюда, из этого парка, и будут взяты камни, которые Тверь направит в столицу на строительства мемориала.

Мемориал в столице планируется открыть этой осенью на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.