В домах тверичан пропала вода

Около 21.00 в редакцию начали поступать сообщения об отключении воды в домах Твери. В Заволжье, как сообщали читатели, водоснабжение полностью отсутствует. В других случаях, отключена только холодная вода.
Как пояснили ТИА в пресс-службе «Тверь Водоканала», отключения связаны с остановкой насосов на Тверецком водозаборе., которая произошла в 20.58.
Устранением проблемы занимаются специалисты. Восстановление ожидается в течение нескольких часов.
Как ообщили в Администрации города, отключено холодное водоснабжение или снижены параметры подачи холодной воды в Заволжье, Затверечье, части Пролетарского и Московского районов.
Ситуация находится на контроле в департаменте ЖХК администрации Твери. По информации специалистов, водоснабжение должно быть восстановлено в районе 22.30.
Комментарии (15)
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Professor
18.08.2017 00:43
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