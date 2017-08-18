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В домах тверичан пропала вода

В домах тверичан пропала вода - ТИА
17 Августа 2017 21:32
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Около 21.00 в редакцию начали поступать сообщения об отключении воды в домах Твери. В Заволжье, как сообщали читатели, водоснабжение полностью отсутствует. В других случаях, отключена только холодная вода.

Как пояснили ТИА в пресс-службе «Тверь Водоканала», отключения связаны с остановкой насосов  на Тверецком водозаборе., которая произошла в 20.58.

Устранением проблемы занимаются специалисты. Восстановление ожидается в течение нескольких часов.

Как ообщили в Администрации города, отключено холодное водоснабжение или снижены параметры подачи холодной воды в Заволжье, Затверечье, части Пролетарского и Московского районов.

Ситуация находится на контроле в департаменте ЖХК администрации Твери. По информации специалистов, водоснабжение должно быть восстановлено в районе 22.30.

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Метки: пропала вода тверьводоканал отключение насосов нет холодной воды
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Комментарии (15)

  • LOLOSHA 
    Ура, товарищи! Улыбаемся и машем. У меня вот с 15 августа плановое отключение горячей. Так ещё и холодной лишили. Спасибо, "отцы родные"... Дай Бог вам такого же счастья!
    17.08.2017 21:44
    1 | 4

    • Dobry кrtek 
      А зачем Вам вода, любезная? Помыться перед ТЮЗом что ли решили?
      17.08.2017 21:47
      2 | 1

      • LOLOSHA 
        Ну что вы, я перед ТЮЗом(по вашим разумениям более ранним) не моюсь, я прям в ТЮЗе моюсь! Люблю, знаете ли, на текущую из крана воду смотреть, особенно на горячую.
        17.08.2017 21:57
        1 | 1

        • Dobry кrtek 
          Рекомендую заменить созерцание чьей либо струи))) созерцанием света давно погасших звёзд, постепенно осознавая при этом собственную ничтожность, мелочность желаний и мимолётность присутствия во Вселенной.
          17.08.2017 22:02
          1 | 1

          • LOLOSHA 
            Меня кран в созерцании устраивает, у меня цели свои. А вы довольствуйтесь созерцанием чьей-либо струи, может друга вашего...  Мне ваши советы, что мусор, т.е. бессмысленны.
            17.08.2017 22:08
            2 | 1

            • Dobry кrtek 
               Можа Вам мучицею блинной присыпаться, а потом попрыгать? Мучица, в силу  мелкодисперсности частиц  и большой площади активной их поверхности, прекрасно очищает длительно немытые организмы. Опять же телесами белее станете, а значит, привлекательней.)
P.S. для Лулухи от Ю. Семёнова.
              Прикрепленные изображения:
              17.08.2017 22:21
              1 | 1

  • vorobjaninoff 
    Тяжкий рок довлеет над городом... Только отцы города пообещали отстроить речной вокзал, как встали насосы...
    17.08.2017 21:46
    0 | 4

    • Ин окентий 
      Ничаво, насосут ещё 146...
      17.08.2017 21:48
      0 | 4

  • Partisan 
    Единая Россия ПРОТИВ нормального водоснабжения населения!
    17.08.2017 21:48
    0 | 5

  • RSERG 
    И когда же водоканал кончит издеваться над жителями города.?
    17.08.2017 21:56
    0 | 3

  • Professor 
    Меня мучает вопрос: если отключение произошло в 20:58, а звонки стали поступать около 21:00, то как за 1-2 минуты так успела пропасть вода почти в целом городе?
    17.08.2017 23:23
    0 | 1

    • Ин окентий 
      А ещё мучает вопрос шта  спесьялисты обещали в 22-30 вернуть воду, уже просрочка! А можа  в часах там сеееела батарейкаааа?
      17.08.2017 23:29
      0 | 1

  • hell 
    Сочувствую, но на Хромова усе  в режиме...
    18.08.2017 00:16
    0 | 0

  • guset 
    Вместе за отсутствие воды!
    18.08.2017 00:39
    0 | 0

  • Professor 
    Диверсанты проклятые делают всё, чтобы единая партия не победила на выборах...

Как не хорошо...
    18.08.2017 00:43
    0 | 1
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