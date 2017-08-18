В домах тверичан пропала вода

Около 21.00 в редакцию начали поступать сообщения об отключении воды в домах Твери. В Заволжье, как сообщали читатели, водоснабжение полностью отсутствует. В других случаях, отключена только холодная вода.

Как пояснили ТИА в пресс-службе «Тверь Водоканала», отключения связаны с остановкой насосов на Тверецком водозаборе., которая произошла в 20.58.

Устранением проблемы занимаются специалисты. Восстановление ожидается в течение нескольких часов.

Как ообщили в Администрации города, отключено холодное водоснабжение или снижены параметры подачи холодной воды в Заволжье, Затверечье, части Пролетарского и Московского районов.

Ситуация находится на контроле в департаменте ЖХК администрации Твери. По информации специалистов, водоснабжение должно быть восстановлено в районе 22.30.