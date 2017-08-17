В Тверской области сын насмерть забил отца табуретом

Убийство произошло в Ржеве Тверской области. В отдел полиции обратился 49-летний мужчина, он рассказал, что в его доме на улице Кривощапова убили человека. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, на место выехала следственно-оперативная группа. Как выяснили правоохранители, в день убийства сын пил водку со своим 78-летним отцом. В пьяном угаре они начали ругаться, сын стал бить отца табуретом по голове и забил пенсионера насмерть.

В отношении 49-летнего сына возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.