В Твери сбили 9-летнего мальчика

16 августа 2017 года около 18.20 час. на ул. Лукина в Твери 60-летний водитель автомобиля Мерседес Бенц сбил 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте. Ребенка доставили в ДОКБ.

16 августа 2017 года около 15.40 час. на ул. Благоева Твери 70-летний водитель автомобиля NISSAN X-TRAIL сбил 62-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода. Пешехода с травмами госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Всего 16 августа в Тверской области произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек получили травмы разной степени тяжести.