Две команды из Твери полетали на "наглой бабуле" и "бутылке шампанского", приняв участие в Flugtag 2017

На Гребном канале в Крылатском прошло очередное соревнование самодельных летательных аппаратов Flugtag 2017 под девизом «Не взлетим, так поплаваем». Одно из самых ожидаемых событий было выступление двух тверских команд, которые уже неоднократно дерзали на FlugTag: "Эскадрон гусар летучих" и «Мне только спросить!». В финальных соревнованиях приняли участие более 40 лучших концептов летательных аппаратов (изначально было подано 2200 заявок).

Главная идея всего происходящего — соорудить конструкцию весом не более 200 кг, в длину и ширину не превышающую 10 метров и выглядящую как нечто странное, но со смыслом. Оно не обязательно должно летать, но обязательно должно пролететь над водной гладью как можно дальше и эффектнее.

В этом году через жёсткое зрительское голосование и оценку авторитетного жюри в финал были отобраны два тверских концепта. Первый - под названием «Мне только спросить!». Ребята в своей идее подняли интересную социальную тематику. В 2015 году на фоне падения курса рубля они построили аппарат «Доллар, Goodbye!», на котором отправили в далёкий полёт бывшего американского президента Барака Обаму. В этот раз они обыграли знакомую каждому тему очереди в больнице (или любом другом учреждении), где часто можно увидеть наглеца, настырно пытающегося пролезть вперёд под девизом «Мне только спросить!». В итоге, аппарат представлял собой исполинских размеров фигуру бабушки на двери, которую она проломила по пути в кабинет врача. Бабуля, которую ребята старательно разогнали, благополучно шлёпнулась в воду. В целом, летательный аппарат покорил зрителей - хоть и не дальностью полёта, но незабываемым внешним видом.

«Гусары — один из символов молодости, мужественности и безудержной смелости», — заявили участники второй команды, представляющие Тверь. По их мнению, этот образ чрезвычайно близок по духу участникам мероприятия. Устроив на рампе костюмированный парад и взлетев на громадной бутылке шампанского, ребята в итоге стали серебряными призёрами "Флюгтага".

Соревнования проводятся раз в 2 года и собирают самых смелых авиаконструкторов-любителей со всей России. Задача команд - придумать и построить креативный летательный аппарат, который в финале будет запущен с огромной рампы в воду Гребного канала. При этом конструкция должна улететь максимально далеко только за счёт разгонной силы 4-х из 5 участников команды и своих аэродинамических свойств. 5-й участник команды - пилот, который находится непосредственно в летательном аппарате (ну или, как показывает практика, на нём). Оценивает команду авторитетное жюри по 3-м критериям:

-​ Креатив (идея летательного аппарата и её интересное воплощение);

-​ Перфоманс (творческое представление, которое команда показывает сразу перед запуском);

-​ Дальность полета.

Кстати, флора и фауна водоема не пострадали. Все обломки самодельных конструкций были выловлены и отправлены на утилизацию.