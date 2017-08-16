В Твери открылась выставка, посвященная Клоду Дебюсси

В зале нотно-музыкальной литературы библиотеки имени А.М. Горького начала работать выставка «Возлюбленный моря и ветра», посвящённая 155-летию основоположника музыкального импрессионизма, французского композитора Клода Ашиля Дебюсси.

Дебюсси родился в предместье Парижа Сен-Жермен. Его родители, мелкие буржуа, любили музыку, но были далеки от настоящего профессионального искусства. Незаурядные музыкальные способности у маленького Клода распознала близкая подруга семьи, ученица Фредерика Шопена – Мантэ де Флервиль. Она блестяще подготовила мальчика к поступлению в консерваторию, где Дебюсси учился у известного французского пианиста-педагога – профессора Мармонтеля. Дарование будущего композитора развивалось чрезвычайно быстро. Уже в студенческие годы его игра отличалась внутренней содержательностью, эмоциональностью, разнообразием и богатством звуковой палитры. Впервые его талант был отмечен специальной премией в 1877 году за исполнение сонаты Р. Шумана.

Ведущее место на экспозиции занимают книги и периодические издания о жизни и творчестве музыканта. В последние десятилетия интерес к творческому наследию Дебюсси небывало возрос, о нём пишут много, особенно во Франции. Среди представленных на выставке материалов – фундаментальная монография музыковеда, пианиста и композитора Юлия Анатольевича Кремлёва «Клод Дебюсси», письма и рецензии, сборник статей «Дебюсси и музыка XX века», а также издание, принадлежащее перу польского историографа Стефана Яроцинского «Дебюсси, импрессионизм и символизм».

Интересен и познавателен труд доктора искусствоведения Людмилы Михайловны Кокоревой «Клод Дебюсси», автор которого в течение долгих лет занимался изучением французской музыки XX века и предложил читателям новую концепцию творчества французского композитора. Издание снабжено солидным справочным материалом.

В серии «Иллюстрированные Биографии Великих Музыкантов» вышла книга новозеландского журналиста Пола Холмса «Дебюсси», очень увлекательно написанная и содержащая малоизвестные подробности из жизни музыканта, а также включающая множество фотографий, документов и писем.

Композитор был ещё и талантливым пианистом и дирижёром, «играл он почти всегда на «полутонах», без всякой резкости, но с такой полнотой и густотой звука, как играл Шопен», – вспоминала французская пианистка Маргерит Лонг. Её книга «За роялем с Дебюсси» также представлена на выставке.

В основном разделе экспозиции – симфонические партитуры «Море», «Детская сюита», «Прелюдия к послеобеденному отдыху Фавна», фортепианные сочинения, в том числе знаменитая «Бергамасская сюита», прелюдии и ноктюрны, вокальные музыка, а также произведения для скрипки и виолончели с фортепиано.

Расцвет музыкального таланта К. Дебюсси неразрывно связан с появлением группы французских художников-новаторов Пьера Огюста Ренуара, Клода Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега. Живопись, пластика, миниатюра – неизменные спутники музыканта на протяжении всей жизни, с тех самых пор, когда ребенком он бывал в доме своего крёстного отца, богатого любителя живописи Ашиля Антуана Арозы. Влияние живописи на композитора было столь велико, что многим своим сочинениям он дал названия, связанные с изобразительным искусством: «Эстампы», «Эскизы». «Эстампы» – цикл, состоящий из трёх программных пьес, своеобразных музыкальных «портретов», трёх различных национальных культур – Китая («Пагоды»), Испании («Вечер в Гренаде») и Франции («Сады под дождем»). Все эти сочинения вы найдёте на выставке.

Яркое дополнение экспозиции – грамзаписи и CD-альбомы, которые сохранили для нас музыку Дебюсси в непревзойдённой интерпретации таких величайших мастеров, как Сергей Рахманинов, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Леонид Коган, Артуро Бенедетти Микеланджели, Дмитрий Башкиров, а также Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио под управлением Евгения Светланова.

Выставка работает с 16 по 31 августа