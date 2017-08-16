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В Тверской области пройдет чемпионат мира по ловле хищной рыбы

16 Августа 2017 16:22
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Десятый чемпионат мира по ловле хищной рыбы спиннингом с лодок (на искусственные
приманки) будет проходить с 30 августа по 4 сентября в Конаковском районе, в акватории Иваньковского водохранилища. Протяженность зоны ловли составит около 37 км - от линий электропередач Конаковской ГРЭС, пересекающих водохранилище, до плотины у города Дубна.

В чемпионате примут участие команды из России, Беларуси, Венгрии, Ирландии, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Франции, Чехии, Эстонии и Южной Африки.

В сборную России по результатам отборов вошли: Сергей Никулин, Александр Юров, Дмитрий Шабалин, Сергей Евтисов, Сергей Карпов и Владимир Михалев.

К зачету принимаются  рыбы следующих  видов и размеров: жерех - 45 см, судак - 45 см, щука - 50 см, берш - 35 см, окунь – 30 см. Вся выловленная рыба после контрольного измерения будет выпущена обратно в водохранилище.

Торжественное открытие чемпионата состоится 31 августа в 18:00. Награждение победителей – 3 сентября в 19:00.

Первый чемпионат мира по спиннингу с лодок прошел в 2007 году в Саратовской области на Волгоградском водохранилище. Спустя 10 лет он возвращается в Россию и пройдет в Тверской области.

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Метки: рыбалка чемпионат мира по ловле рыбы иваньковское водохранилище
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