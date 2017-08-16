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В Тверской области осужденные перевоплотились в Джона Траволту, Адриано Челентано и Алену Апину

В Тверской области осужденные перевоплотились в Джона Траволту, Адриано Челентано и Алену Апину - ТИА
16 Августа 2017 14:52
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Фоторепортаж

В женской исправительной колонии № 5 УФСИН России по Тверской области организовали для осужденных игру, в основу которой было положено известное телевизионное шоу "Точ-в-точь".

Подготовка к концерту всегда начинается заранее. Разучивать песни и танцы женщины могут только в свободное от работы время. Кроме того, они сами шьют себе сценические костюмы, подчас весьма сложные.

На концерте «Точь-в-точь» зрители увидели Уму Турман и Джона Траволту, Адриано Челентано, Алену Апину, группу «Браво», Зару и других известных артистов.

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Метки: жизнь за решеткой тверские тюрьмы
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Комментарии (5)

  • Эго 
    Взываю к тебе, о Высший разум! Пожалей ты нас, читателей ТИА, не вкусивших прелестей тюремной баланды, не дай захлебнуться слюной от зависти...
    16.08.2017 15:05
    0 | 16

    • pwnw1et9nzvq 
      Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
      16.08.2017 16:36
      0 | 0

  • _Gelsomino_ 
    По заголовку, где вначале идут персонажи-мужчины, подумал что речь о мужской колонии идет, но когда дошел до Алёны Апиной даже смутился, но все хорошо)
    16.08.2017 15:21
    0 | 4

  • kudimov 
    В Челентано не сложно перевоплотиться, внешность его подходящая. В актера Алексея Панина тоже несложно.
    16.08.2017 15:29
    0 | 1

  • horton 
    Пока была дома, проезжала пару раз мимо: вроде снаружи как положено - тюрьма-тюрьмой... а что внутри-то делаетсяяя???
    16.08.2017 16:31
    0 | 1
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