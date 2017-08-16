В Тверской области осужденные перевоплотились в Джона Траволту, Адриано Челентано и Алену Апину

В женской исправительной колонии № 5 УФСИН России по Тверской области организовали для осужденных игру, в основу которой было положено известное телевизионное шоу "Точ-в-точь".

Подготовка к концерту всегда начинается заранее. Разучивать песни и танцы женщины могут только в свободное от работы время. Кроме того, они сами шьют себе сценические костюмы, подчас весьма сложные.

На концерте «Точь-в-точь» зрители увидели Уму Турман и Джона Траволту, Адриано Челентано, Алену Апину, группу «Браво», Зару и других известных артистов.