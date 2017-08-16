19-летний водитель BMW без прав устроил лобовое ДТП

ДТП произошло в ночь на 15 августа на дороге Кимры – Каюрово – Селищи.

Около 4:30 на 19-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя BMW 316i, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением 51-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали 2 пассажира Mitsubishi. С полученными травмами они обратились в приемное отделение Кимрской ЦРБ, как сообщает МО МВД России «Кимрский».