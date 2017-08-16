II Форум сельской молодежи соберет в Тверской области врачей и учителей из 16 регионов ЦФО

С 17 по 19 августа в Мирновской средней общеобразовательной школе им. А.А. Воскресенского Торжокского района Тверской области пройдёт II Форум сельской молодёжи Центрального федерального округа. В этом году он посвящен обмену опытом реализации молодёжных инициатив по развитию системы образования и здравоохранения на селе.

Обсудить актуальные вопросы развития сельского образования и медицины соберутся молодые врачи и учителя из 16 регионов ЦФО: Тверской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловского, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской.

В программе предусмотрена работа коворкинг-площадок, в рамках которых планируется обсуждение роли начинающих специалистов в развитии местных сообществ, механизмов поддержки молодых кадров в сельской местности. Будут организованы выставка проектов Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи», презентация проектов и инициатив регионов Центрального федерального округа и муниципалитетов Верхневолжья.

Форум сельской молодёжи является площадкой для обсуждения возможностей молодёжи по ее участию в социальном преобразовании села, презентации опыта успешных практик регионов ЦФО и муниципальных образований тверского региона. Организаторами форума выступают правительство Тверской области и Комитет по делам молодёжи Тверской области.

I Форум сельской молодёжи Центрального федерального округа состоялся в августе 2016 года на базе Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Более 300 делегатов из регионов ЦФО обсуждали вопросы участия молодежи в развитии сельского хозяйства.