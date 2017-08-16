tvernews.ru
16 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

II Форум сельской молодежи соберет в Тверской области врачей и учителей из 16 регионов ЦФО

16 Августа 2017 09:32
Автор:

С 17 по 19 августа в Мирновской средней общеобразовательной школе им. А.А. Воскресенского Торжокского района Тверской области пройдёт II Форум сельской молодёжи Центрального федерального округа. В этом году он посвящен обмену опытом реализации молодёжных инициатив по развитию системы образования и здравоохранения на селе.

Обсудить актуальные вопросы развития сельского образования и медицины соберутся молодые врачи и учителя из 16 регионов ЦФО: Тверской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловского, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской.

В программе предусмотрена работа коворкинг-площадок, в рамках которых планируется обсуждение роли начинающих специалистов в развитии местных сообществ, механизмов поддержки молодых кадров в сельской местности. Будут организованы выставка проектов Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи», презентация проектов и инициатив регионов Центрального федерального округа и муниципалитетов Верхневолжья.

Форум сельской молодёжи является площадкой для обсуждения возможностей молодёжи по ее участию в социальном преобразовании села, презентации опыта успешных практик регионов ЦФО и муниципальных образований тверского региона. Организаторами форума выступают правительство Тверской области и Комитет по делам молодёжи Тверской области.

I Форум сельской молодёжи Центрального федерального округа состоялся в августе 2016 года на базе Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Более 300 делегатов из регионов ЦФО обсуждали вопросы участия молодежи в развитии сельского хозяйства.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ii Форум сельской молодежи
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

2017-08-13 14:42
182

Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

2017-08-12 14:38
54

Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

2017-08-15 15:03
49

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

2017-08-15 12:34
47

Золотое серебро

2017-08-12 09:03
47

Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

2017-08-09 18:31
43

В Тверской области во время коллективной охоты мужчина застрелил напарника

2017-08-11 13:23
37

Украли аккумулятор

2017-08-14 21:24
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100