Чиновников обязали фотографировать строительство дорог

Усиление контроля за строительством дорог обсуждалось 15 августа на заседании регионального Правительства. Губернатор Игорь Руденя отметил, что фотографировать работу подрядчиков обязаны руководители муниципальных образований.

Должности чиновников, участвующих в фотофиксации, должны быть не ниже уровня заместителей главы администрации муниципального образования и начальников подразделений Министерства транспорта региона и Дорожного фонда. Такой трехсторонний контроль – подрядчиков, надзорных органов и местного руководства – повысит ответственность всех участников процесса.

Предусмотрена фиксация до начала, в процессе и по окончании работ – не менее пяти фотографий с разных точек в каждый из указанных периодов.

Фото (в электронном виде и на бумажном носителе) необходимо предоставлять заказчику по завершении работ до подписания документации о приемке. Таким образом, это позволит установить достоверность сведений от исполнителя о соблюдении контрактных обязательств, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области