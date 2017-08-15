tvernews.ru
15 августа Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Чиновников обязали фотографировать строительство дорог

15 Августа 2017 19:39
Автор:

Усиление контроля за строительством дорог обсуждалось 15 августа  на заседании регионального Правительства. Губернатор Игорь Руденя отметил, что фотографировать работу подрядчиков обязаны руководители муниципальных образований.

Должности чиновников, участвующих в фотофиксации, должны быть не ниже уровня заместителей главы администрации муниципального образования и начальников подразделений Министерства транспорта региона и Дорожного фонда. Такой трехсторонний контроль – подрядчиков, надзорных органов и местного руководства – повысит ответственность всех участников процесса.

Предусмотрена фиксация до начала, в процессе и по окончании работ – не менее пяти фотографий с разных точек в каждый из указанных периодов.

Фото (в электронном виде и на бумажном носителе) необходимо предоставлять заказчику по завершении работ до подписания документации о приемке. Таким образом, это позволит установить достоверность сведений от исполнителя о соблюдении контрактных обязательств, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: строительство дорог чиновников обязали фотографировать
Смотрите также:
Комментарии (10)

  • Elena (http://vk.com/id266627938) 
    достаточно организовать должность замглавы по фотошопу
    15.08.2017 19:46
    0 | 5

    • ОПМС 
      Давно пора надо было начать ещё фотографировать строительство и ремонт дорог, тока вот непонятно, чего тянули то кота за хвост???
      15.08.2017 20:28
      0 | 0

      • TvereZ 
        Так возьмите уже проверенную временем 0.3Мп какмеру и порадуйте фиолетовыми снимками соскучившихся по ним читателей тиа! )))
        15.08.2017 20:40
        0 | 0

  • Эго 
    Теперь понятно, зачем были закуплены фотоапараты за 200 тыр (или скоко там)? Эх, вы!  А всё ж для вас делается.
Утром мажу бутерброд
 - Сразу мысль: а как народ? 
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! 
Ночью встану у окна 
И стою всю ночь без сна 
- Все волнуюсь об Расее, 
Как там, бедная, она? (c)
    15.08.2017 19:48
    0 | 2

  • Proletary 
    Нужно, чтобы рисовали. Или в стихах описывали. Как в империи Тан. Тогда нам Китай как 2 пальца переплюнуть.
    15.08.2017 20:23
    0 | 1

    • Эго 
      Ежели в стихах, то  лучшего специалиста по этому делу надь на ТИА искать... Да.
      15.08.2017 20:31
      0 | 0

      • vepr76 
        Максимка фотать будет, Крот в стихах описывать...
        15.08.2017 20:36
        0 | 1

        • Эго 
          Не, сначала надо организовать поэтическое ристалище между этими двумя благородными рыцарями Калиоппы и Эвтерпы  и только победитель будет удостоен высокой чести - воспеть дорожное покрытие Твери в стихах.
          15.08.2017 20:54
          0 | 1

  • jazz-y 
    К слову - проехался сейчас по свежеуложенной Советской в районе горсада и  у всех сидящих в машине возник один и тот же вопрос: а нафига там асфальт вообще перекладывали? Такие же кривые стыки, ямы на месте люков...
    15.08.2017 21:14
    0 | 0

  • dsmile 
    А когда будут фотографировать громкий судебный процесс над ответственными за состояние дорог?
    15.08.2017 21:14
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

2017-08-13 14:42
182

Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

2017-08-12 14:38
54

Золотое серебро

2017-08-12 09:03
47

Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

2017-08-09 18:31
43

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

2017-08-15 12:34
39

В Тверской области во время коллективной охоты мужчина застрелил напарника

2017-08-11 13:23
37

Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

2017-08-15 15:03
37

Украли аккумулятор

2017-08-14 21:24
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100