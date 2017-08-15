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Лучшим народным корреспондентом прошлой недели стал Алексей

15 Августа 2017 13:08
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Редакция ТИА подвела итоги конкурса на лучшую народную новость с 7 по 13 августа. Больше всего плюсов набрала новость "Двух человек нет в живых, а яма и ныне там", автор Алексей прислал новость на почту ТИА.

поздравляем автора и приглашаем в редакцию ТИА для вручении призов – пригласительных на два лица в Тверской цирк на программу «Айсберг»!

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Метки: лучший народный коррепсондент ТИА
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Комментарии (3)

  • horton 
    ТИА, наверное, на следующей неделе вам надо будет в этом заголовке приписать словечко "Владимирович" )))

Мои поздравления Алексею!
    15.08.2017 13:42
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Простреленный из базуки ветеран в лидерах, ясен пень. Пусть ТИА ему купит аккумулятор. Или хотя бы пару-тройку пальчиковых батареек.
    Прикрепленные изображения:
    15.08.2017 14:05
    0 | 0

    • horton 
      Батарейки обязательно пригодятся )))
      Прикрепленные изображения:
      15.08.2017 14:41
      0 | 0
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