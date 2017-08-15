Лучшим народным корреспондентом прошлой недели стал Алексей

Редакция ТИА подвела итоги конкурса на лучшую народную новость с 7 по 13 августа. Больше всего плюсов набрала новость "Двух человек нет в живых, а яма и ныне там", автор Алексей прислал новость на почту ТИА.

Новость набрала 28 "плюсов" и 4 "минуса". Мы поздравляем автора и приглашаем в редакцию ТИА для вручении призов – пригласительных на два лица в Тверской цирк на программу «Айсберг»!