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Из-за непогоды тверские энергетики перешли на особый режим работы

13 Августа 2017 21:26
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В связи с прохождением грозовых фронтов по территории Тверской области в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» введен особый режим работы. Мобилизованы все силы и средства. 

Сегодня, 13 августа, сильная гроза и ураганный ветер спровоцировали локальные отключения электроэнергии на линиях электропередачи 110 кВ на границе Бологовского района и Новгородской области, питающих тяговый транзит Российской железной дороги. Это вызвало временную остановку железнодорожного сообщения. Для того, чтобы восстановить движение поездов, энергетиками было подано напряжение на контактную сеть РЖД за счет резервных линий 10 кВ. При этом к месту устранения повреждений на основных линиях электропередачи выехали 8 аварийно-восстановительных бригад Тверьэнерго, в составе 43 специалистов, оснащенных 12 единицами специальной, в том числе, высокопроходимой техники. 

В настоящее время неблагоприятные погодные условия в виде сильных ливней и порывистого ветра фиксируются в западных и северо-западных районах Тверской области – на территории, серьезно пострадавшей от урагана в первых числах августа. Электросетевой комплекс Торопецкого, Андреапольского, Нелидовского, Пеновского, Осташковского районов, который, несмотря на значительные повреждения, был полностью восстановлен менее чем за неделю, сейчас работает в штатном режиме. Энергоснабжение потребителей указанных муниципальных образований находится на особом контроле у энергетиков тверского филиала МРСК Центра. 

Более 50 оперативно-выездных бригад Тверьэнерго, находящихся на круглосуточном дежурстве, готовы незамедлительно приступить к ликвидации нарушений в электроснабжении потребителей региона. Центр управления сетями филиала ведет непрерывный мониторинг ситуации. 

Филиал ПАО «МРСК-Центра» «Тверьэнерго» напоминает, что работает круглосуточная «прямая линия» энергетиков. Сообщайте о фактах перебоев в электроснабжении по телефону 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный, сообщает пресс-служба «МРСК-Центра» «Тверьэнерго»

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Метки: энергетики тверьэнерго гроза стихия
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