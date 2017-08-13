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В Тверской области пройдёт III межрегиональный гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник»

13 Августа 2017 10:05
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13 августа в Набережном саду Осташкова в рамках проекта «Вкус Верхневолжья» пройдет III межрегиональный гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник». Главная цель фестиваля - создание и развитие гастрономического бренда Селигера.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы от известных поваров:

Максима Сырникова — бренд-шефа, историка и практика традиционной русской кухни, автора книг «Настоящая русская еда» и «Настоящие русские праздники», создателя кулинарного сайта, блогера, автора и ведущего мастер-классов, посвященных приготовлению истинно русских блюд;

Влада Пискунова — шеф-повара ресторана «Матрёшка», популярного гастрономического блогера, автора кулинарных книг и проекта «Московский обед», ведущего рубрики программы «Фазенда» на Первом Канале и программы «Огненная Еда» на канале Кухня ТВ;

Антона Прокофьева — шеф-повара ресторана «Гусятникофф», члена гильдии шеф-поваров России, участника многих кулинарных и телевизионных шоу;

Максима Марусенкова — исследователя русской кухни, литературоведа, директора по маркетингу сети фермерских ресторанов с авторской русской кухней «Марк и лев» (Тульская область);

Сергея Сотникова — шеф-повара ивент-отеля «Конаково Ривер Клаб», члена гильдии шеф-поваров России, участника многих кулинарных и телевизионных шоу.

В фестивале также будет принимать участие Дмитрий Михайлин — журналист, медиаменеджер, издатель журнала «Русский Репортер» и в тоже время один из известных ресторанных критиков.

Одним из главных мероприятий «Селигерского рыбника» является конкурс рыбных пирогов, приготовленных по традиционным рецептам. К участию в конкурсе приглашаются как повара объектов питания и размещения Тверской области, так и кулинары-любители. По итогам конкурса профессиональным жюри будут определены победители среди профессионалов и любителей. Также будет назван обладатель приза зрительских симпатий.

И как всегда в рамках гастрономического фестиваля «Селигерский рыбник» будут организованы: рыбный базар, угощение селигерской ухой, ярмарка и дегустация фермерской продукции, традиционные местные игры «Селигерские рюхи» (на территории Городской набережной), выступления народных коллективов, сообщает strana.ru.

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Метки: селигерский рыбник гастрономический фестиваль
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Комментарии (2)

  • antiER 
    Сообщение о мероприятии опубликовано как всегда вовремя.... после  начала мероприятия. Или этот фестиваль для избранных....
    13.08.2017 10:21
    0 | 3

  • леха мамонтов 
    всякой хренью занимаются только не работой и бабки находят
    13.08.2017 12:34
    1 | 0
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