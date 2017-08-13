Август радует: новая неделя обещает быть теплой и солнечной

Всю новую рабочую неделю, с 14 по 18 августа, в Тверской области будет тепло и солнечно. А вот сегодня днем, 13 августа, и в ночь на понедельник в регионе ожидается гроза.

Как сообщает официальный сайт тверского гидрометеоцентра, 13 августа днем +29, гроза, дождь с грозой ожидается ночью с 13 на 14 августа, возможен дождь и завтра днем – 14 августа. А вот со вторника и до конца недели в регионе будет тепло и солнечно, днем воздух будет прогреваться до +27 градусов.