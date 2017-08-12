tvernews.ru
12 августа Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Осташковском районе житель хотел снести автомобильную дорогу и мост до острова Кличен

12 Августа 2017 10:35
Автор:

Гражданин Пятенко В.М. обратился в Осташковский суд с иском к ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» о признании незаконными самовольно построенных автомобильную дорогу и мост от полуострова Житное до острова Кличен. Также истец требовал снести постройки  и привести земельный участок в первоначальное состояние, ссылаясь на то, что остров Кличен озера Селигер признан памятником природы и является особо охраняемой природной территорией. Земли острова Кличен входят в состав земель лесного фонда и находятся в федеральной собственности.

Установив, что спорные объекты недвижимости были построены в период действия ГК РСФСР, где статья 109 предусматривала снос только жилых домов (дач), суд пришел к выводу, что спорные объекты, возведенные до 1 января 1995 года, не могут в силу закона быть признаны самовольными постройками и сносу не подлежат.

Суд также сделал вывод, что гражданин Пятенко не смог доказать фактов о том, что существование спорных объектов нарушает его права как гражданина РФ, в том числе права на благоприятную окружающую среду.

Таким образом, Осташковский суд отказал истцу в удовлетворении его требований. Решение суда обжаловано в Тверском областном суде и оставлено без изменения.
                                                          

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: Остров Кличен осташковский район озеро селигер незаконные постройки на берегу
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери обрушилось здание Речного вокзала

2017-08-08 07:17
119

Персонал поликлиники Калининской центральной районной больницы мешал ОНФ проводить анкетирование пациентов

2017-08-07 10:59
85

Лобовое столкновение в Твери: два человека погибли, один ранен

2017-08-06 11:51
60

Опубликовали полную версию видео отдыха Владимира Путина в Тыве

2017-08-07 11:51
57

Утром 8 августа обрушилась ещё одна часть здания Речного вокзала

2017-08-08 13:05
55

Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

2017-08-09 18:31
42

Двух человек нет в живых, а яма и ныне там

2017-08-07 15:39
38

Прощание

2017-08-08 14:57
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100