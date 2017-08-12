В Осташковском районе житель хотел снести автомобильную дорогу и мост до острова Кличен

Гражданин Пятенко В.М. обратился в Осташковский суд с иском к ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» о признании незаконными самовольно построенных автомобильную дорогу и мост от полуострова Житное до острова Кличен. Также истец требовал снести постройки и привести земельный участок в первоначальное состояние, ссылаясь на то, что остров Кличен озера Селигер признан памятником природы и является особо охраняемой природной территорией. Земли острова Кличен входят в состав земель лесного фонда и находятся в федеральной собственности.

Установив, что спорные объекты недвижимости были построены в период действия ГК РСФСР, где статья 109 предусматривала снос только жилых домов (дач), суд пришел к выводу, что спорные объекты, возведенные до 1 января 1995 года, не могут в силу закона быть признаны самовольными постройками и сносу не подлежат.

Суд также сделал вывод, что гражданин Пятенко не смог доказать фактов о том, что существование спорных объектов нарушает его права как гражданина РФ, в том числе права на благоприятную окружающую среду.

Таким образом, Осташковский суд отказал истцу в удовлетворении его требований. Решение суда обжаловано в Тверском областном суде и оставлено без изменения.

