В посёлке Сандово проходит Фестиваль мёда

12 августа в Сандовском районе Тверской области пройдёт традиционный фестиваль «Сандово – медовый спас русской провинции», в рамках которого состоится Пятый областной слёт пчеловодов. Жителей и гостей Верхневолжья приглашают посетить событие, приуроченное к празднованию дня района и Медового Спаса.

На фестивале в Сандово планируется проведение дегустационного конкурса «Лучший мёд сезона-2017» и медовой ярмарки, где можно будет приобрести качественную продукцию пчеловодства от местных производителей по доступным ценам и принять участие в конкурсе зрительских симпатий по оценке вкусовых качеств мёда.

В ходе слета будут подведены итоги пчеловодного сезона, планируется обсудить также перспективы развития медового рынка в России.