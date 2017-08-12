tvernews.ru
12 августа Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверь прибывают участники международного автопробега ДОСААФ России

12 Августа 2017 09:24
Автор:

12 августа в Тверь прибудут участники международного автопробега ДОСААФ России, посвященного 90-летию со дня образования организации. Мероприятие призвано поддержать интерес молодежи к воинской службе, занятиям спортом и активному образу жизни.

13 августа в 10:00 на Смоленском воинском захоронении состоится торжественная церемония передачи символов автопробега от Ростовской области. На братском захоронении соберутся более 100 человек: представители молодежных патриотических объединений, Поста № 1, военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, спортсмены и школьники, жители Твери.

Планируется, что после колонна из 7 легковых автомобилей и ретротехники в сопровождении мотоциклистов проследует по центральным улицам города.

Маршрут автопробега ДОСААФ России пролегает через 82 субъекта РФ, а также города Беларуси. Общая протяженность маршрута — около 12 тыс. км. Он стартовал от города воинской Славы Владивостока, проходит через города Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири, Урала, Поволжья, город-герой Волгоград и завершится в городах-героях Севастополе и Минске.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: автопробег ДОСААФ автопробег
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • ucpe1pjh 
    Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
    12.08.2017 10:44
    0 | 0

  • vepr76 
    Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!!!
    12.08.2017 11:27
    0 | 0

  • vepr76 
    АнтилопаГну участвует?
    12.08.2017 11:28
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери обрушилось здание Речного вокзала

2017-08-08 07:17
119

Персонал поликлиники Калининской центральной районной больницы мешал ОНФ проводить анкетирование пациентов

2017-08-07 10:59
85

Лобовое столкновение в Твери: два человека погибли, один ранен

2017-08-06 11:51
60

Опубликовали полную версию видео отдыха Владимира Путина в Тыве

2017-08-07 11:51
57

Утром 8 августа обрушилась ещё одна часть здания Речного вокзала

2017-08-08 13:05
55

Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

2017-08-09 18:31
42

Двух человек нет в живых, а яма и ныне там

2017-08-07 15:39
38

Прощание

2017-08-08 14:57
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100