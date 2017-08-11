Тверская областная детская больница получила новый реанимобиль

Машина укомплектована современной техникой и позволит оказывать экстренную помощь новорождённым детям во время транспортировки в стаицонар.

Новый реанимобиль заменит старую машину экстренной помощи. В салоне есть всё необходимое оборудование: кувез — специальный бокс для новорождённых, аппарат искусственной вентиляции лёгких, кислородный ингалятор, кардиограф, глюкометр и другая техника. Автомобиль будет использоваться для транспортировки детей из районов в областной центр и, при необходимости, соседние города.

Рассматривается возможность интегрирования медицинского модуля реанимобиля с вертолётом Ми-8, который недавно поступил в региональную службу санавиации. Это позволит обеспечить более быструю транспортировку пациентов в экстренных случаях.

В целом детская областная клиническая больница располагает 8 единицами санитарного транспорта, 4 из которых предназначены для перевозки новорождённых детей. На выездах могут одновременно работать несколько бригад медиков. Автомобили детской скорой помощи совершают 20-40 рейсов в неделю.