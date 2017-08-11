В России проходит благотворительная акция "Дети вместо цветов"

Общероссийскую акцию проводит Фонд помощи хосписам "Вера". 1 сентября, в День знаний, предлагается всем учителям, директорам и родителям школьников присоединиться к акции «Дети вместо цветов».

Идея проста: ограничиться одним подарочным букетом для учителя. А сумму, равную стоимости остальных цветов, перевести в поддержку неизлечимо больных детей в разных городах России. На эти средства фонд сможет приобрести аппараты для дыхания, коляски и кресла, лекарства и специальное питание для неизлечимо больных детей.

Для всех участников фонд приготовил флажки с символикой акции, открытки учителю, афиши. Если вы хотите принять участие в благотворительном мероприятии «Дети вместо цветов», нужно заполнить анкету на сайте www.hospicefund.ru

Можно сделать пожертвование от класса одной суммой онлайн, либо каждый родитель может переводить средства от себя.