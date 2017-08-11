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Мара Багдасарян поставила на учёт "Мерседес" в тверском ГИБДД

Мара Багдасарян поставила на учёт "Мерседес" в тверском ГИБДД - ТИА
www.tver.kp.ru
11 Августа 2017 16:21
Автор:

Сядет ли за руль элитного внедорожника сама скандальная гонщица (лишённая навсегда прав), на площадке МРЭО ГИБДД № 1 наблюдали все. Но очередного скандала не случилось. За руль машины села подруга Мары, и девушки скрылись в неизвестном направлении.

Как стало известно ТИА, помимо регистрации авто, Мара собирается восстановливать права. Их ее лишили из-за болезни, но в Тверской области она не состоит на учете в медицинских учреждениях, а значит и причины отказать в выдаче прав нет.

Невероятную популярность со знаком «минус» гонщице принесла скандальная история с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. 23-летняя девушка навсегда была лишена водительских прав из-за медицинских показаний, её неоднократно останавливали за грубое нарушение ПДД и агрессивную езду. За уклонение от уплаты штрафов, которых у нее накопилось несколько сотен, Мара отбыла два административных ареста сроком 15 и 10 суток.

Сейчас Мара переехала в Тверь. Здесь она будет отбывать 700 часов обязательных работ. Правда, где именно, пока не понятно.

.Фото https://www.tver.kp.ru/

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Комментарии (18)

  • Leo-L 
    С таким количеством информационных поводов для мелькания в СМИ ей впору в депутаты баллотироваться. Надоела уже ейная физиономия.
    11.08.2017 16:24
    0 | 12

  • NPC 
    Восстановит. В наших сотрудниках я не сомневаюсь.
    11.08.2017 16:24
    0 | 11

  • MikeH 
    Да, это тяжелое испытание для наших сотрудников ГИБДД. Может быть даже искушение...
    11.08.2017 16:28
    0 | 10

  • hatamoto san 
    удружили москали, сплавили нам шмару, теперь будет тут гонять
    11.08.2017 16:29
    0 | 9

  • Net. 
    Этот наглый бардак прекратиться когда-нибудь?! Реально утомляет! Герой нашего времени ёпрст...
    11.08.2017 16:31
    0 | 7

  • nikls 
    Так вот кто оплатил ремонт центральных магистралей в Твери. Это был ее папа. Чтоб доча могла после тяжелого трудового дня немного погонять ;-)
    11.08.2017 16:33
    0 | 10

    • sad 
      может папу сразу в мэры или не мелочась, в губернаторы?
эффективно решает все проблемы семьи и о народе думает..
      11.08.2017 18:07
      0 | 0

  • bae99 
    А почему номера вагена нет?
    11.08.2017 16:33
    0 | 0

  • vorobjaninoff 
    В общем, скоро Мара станет политической фигурой, как пить дать...
    11.08.2017 16:45
    0 | 6

  • ДеД 
    Теперь к нашим доморощенным "дрисьсрайтерам" ещё прибавление?
    11.08.2017 17:02
    0 | 2

  • Эго 
    "...но в Тверской области она не состоит на учете в медицинских учреждениях, а значит и причины о̶т̶к̶а̶з̶а̶т̶ь̶ ̶в̶ ̶в̶ы̶д̶а̶ч̶е̶ ̶п̶р̶а̶в̶ ̶н̶е̶т̶."не послать её на общ работы дворником или санитаркой нет. Если девушка в состоянии гонять на авто, значит вполне здорова и для выше указанных работ. Но в принципе, возникает вопрос к тверским выдавальщикам прав, каким образом место регистрации влияет на анамнез водителя? Или у нас, как только пересек границу мск обл с тверской автоматически выздоравливаешь? Тогда понятно, почему в ТО медицина в таком состоянии  - она никому не нужна, потому как все абсолютно здоровы, главное не пересекать границу ТО.
    11.08.2017 17:11
    0 | 9

  • Добрая Мышь 
    что за бред с подачей прав. ?? лишили пожизненно. есть же база в гибдд, где напротив ее фио д.б. написано - не давать ни за что. разве не так? при чем здесь областная разница? или меня по пьянке в твери лишили, но в ярославле например я могу ездить?
    11.08.2017 17:14
    0 | 6

    • kudimov 
      Фифуль, через полтора года Вам вернут, не переживайте и в Ярославль не переезжайте, а то я умру от тоски....)
      11.08.2017 17:53
      0 | 1

  • VoToN 
    Спектакль продолжается :) Маре мало приключений, вечно надо найти новые, ну или ее адвокаты просто над ней прикалываются.
    11.08.2017 17:17
    0 | 2

    • vorobjaninoff 
      Клиент платит. А раз клиент платит, значит адвокат всегда будет рядом.
      11.08.2017 17:27
      0 | 1

  • Житель подземелья 
    Забавно. То есть, в принципе, любой гражданин, лишенный прав в одном регионе, может восстановить их в другом, где его толком никто не знает? 21 век, его мать, на дворе, единые базы данных, не, не слышали? Или как всегда, пачка купюр перевешивает законы и здравый смысл?
    11.08.2017 17:29
    0 | 2

    • Beqbmak 
      так оно и есть..очень много с масквабада лишенных едут в регионы за новыми правами.
      11.08.2017 17:44
      0 | 2

  • SuperSemen69 
    Скорее всего вопросы будут к медикам - почему она здорова в Тверской области (если ей дадут справку, что действительно здорова). А гаишники окажутся заложниками ситуации. Есть перечень документов для получения прав, в том числе справка о состоянии здоровья. "Вот она, пожалуйста". Тогда какие основания отказать в выдаче прав? Ждем ответов от нашей ОБЩЕДОСТУПНОЙ и ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ медицины))))
    11.08.2017 17:52
    0 | 2
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