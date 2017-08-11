Мара Багдасарян поставила на учёт "Мерседес" в тверском ГИБДД

Сядет ли за руль элитного внедорожника сама скандальная гонщица (лишённая навсегда прав), на площадке МРЭО ГИБДД № 1 наблюдали все. Но очередного скандала не случилось. За руль машины села подруга Мары, и девушки скрылись в неизвестном направлении.

Как стало известно ТИА, помимо регистрации авто, Мара собирается восстановливать права. Их ее лишили из-за болезни, но в Тверской области она не состоит на учете в медицинских учреждениях, а значит и причины отказать в выдаче прав нет.

Невероятную популярность со знаком «минус» гонщице принесла скандальная история с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. 23-летняя девушка навсегда была лишена водительских прав из-за медицинских показаний, её неоднократно останавливали за грубое нарушение ПДД и агрессивную езду. За уклонение от уплаты штрафов, которых у нее накопилось несколько сотен, Мара отбыла два административных ареста сроком 15 и 10 суток.

Сейчас Мара переехала в Тверь. Здесь она будет отбывать 700 часов обязательных работ. Правда, где именно, пока не понятно.

.Фото https://www.tver.kp.ru/