25 лет высокого напряжения: сотрудники «Тверьгорэлектро» вспоминают, как освещали город полвека назад

Об электриках мы в принципе не вспоминаем, пока в доме есть электричество. Когда «цивилизация» пропадает – ругаемся, возобновляется – забываем снова. На самом деле, чтобы мы могли в любое время зарядить телефон, включить компьютер или стиральную машинку, работают почти 420 человек – сотрудников «Тверьгорэлектро». Это незаметная работа не прекращается в любую погоду, и днём, и ночью. По мнению руководителя предприятия Максима Сульмана, залогом успеха в ней, безусловно, является высокопрофессиональный и сплочённый коллектив «Твекрьгорэлектро». О людях, которые делали и делают всё, чтобы в городе было светло – в материале ТИА.

10 августа МУП «Тверьгорэлектро» празднует свой 25-й День рождения. Геннадий Иванов пришёл сюда работать, ещё, когда предприятие называлось «Горсветом», а город – Калинин. Геннадию Николаевичу 72 года. Больше полувека он работает электромонтёром службы наружного освещения и помнит времена, когда летний город освещался только в центральной части, а фонари наружного освещения представляли собой «тарелки на деревянных столбах». Геннадий Николаевич уходить на пенсию не собирается, смеётся «Что там делать?» и очень любит свою работу. А отношение такое, потому что сама любовь и привела его на предприятие.

- Я в НИИ-2 тогда работал старшим техником. Меня попросили помочь что-то в диспетчерской «Горсвета» подремонтировать. А для меня это детской игрушкой было. С тех пор я к этой диспетчерше стал ходить (улыбается). Ну, а потом она моей женой стала, а я остался в «Горсвете» работать.

Сейчас, по словам Геннадия Иванова, работать стало намного легче: сотрудники обеспечены всем – от формы до необходимого оборудования, автоматизированная система управления наружным освещением «КУЛОН» работает без перебоев, у разных бригад «Тверьгорэлектро» свой функционал. Полвека назад все было, конечно, по-другому: на предприятии работало человек 30, которые занимались лишь уличным освещением. На руки выдавалось только мыло и рукавицы. Городские фонари представляли собой «тарелки на деревянных столбах». Летом освещался только центр города, на окраинах освещения не было от слова «совсем». Электромонтёр был мастером на все руки – от ремонта столбов до замены лампочек. А отвечали калининские электрики за все подряд – городские светофоры, световую сигнализацию мостов, наружное освещение:

- Машины разбились из-за неработающего светофора. Кто виноват? – «Горсвет», - вспоминает электромонтёр. – Все шишки на нас валились. Потом, к счастью, светофоры в ведение ГАИ передали. Сейчас мы только за питание отвечаем.

Наружным освещением Твери электрики управляли вручную. На предприятии почти 40 лет стояло четыре пульта управления, и строго по часам сотрудники переключали нужные тумблеры, и это не считая внеплановые и ремонтные включения - переключения. Геннадий Николаевич говорит, что после примерного подсчёта, получается в год около 15 000 раз.

– Пойду в металлолом снесу, - шутит Геннадий Иванов.

Теперь то же самое делает автоматика. Система «КУЛОН» помогает вовремя включать, выключать и переводить в «эконом» режим городское освещение без участия диспетчера, а необходимые изменения вносятся одним щелчком клавиши мыши.

- «Тверьгорэлектро» и Калининский «Горсвет» - это примерно как «Волга» и велосипед. Сейчас энергетиком работать просто изумительно, - говорит Геннадий Иванов. – Главное всё по инструкции делать и ничего не нарушать. Тут, как вы понимаете, не профессионалу делать нечего.

После «Горсвета» предприятие несколько раз переименовывали: «Госэлектросеть», «Предприятие электрических сетей», «Калинингорэлектро». С 1992 года после передачи в муниципальную собственность Твери имущества «Калинингорэлектро», зарегистрировали новое муниципальное унитарное предприятие «Тверьгорэлектро».

Сегодня для снабжения электричеством разрастающегося города проложено более 1600 километров воздушных и кабельных линий. Ольга Константинова, старший мастер участка кабельных линий, говорит, что Тверь в разрезе похожа на слоёный пирог: помимо верхнего видимого горожанам слоя, под землей проложено множество пластов из городских коммуникаций. И каждый подземный электрический кабель сотрудница, проработавшая на предприятии 30 лет, знает «в лицо».

Ольга Константинова – потомственный энергетик. Жизнь родителей и брата тоже связана с электроснабжением, поэтому профессию за Ольгу выбрала сама судьба. А она, как признается, ни разу не пожалела о сделанном выборе.

- Тридцать лет назад работа была совсем другой: линий электропередач в городе было намного меньше, каждый провод мы заносили на бумажные схемы, а при ремонте кабеля устанавливали тяжёлые свинцовые муфты. Когда выезжали на повреждения, разводили там же костры и грели мастику, чтобы эту муфту залить. Сейчас все самые подробные схемы есть на электронной карте, а муфты стали пластиковые, да и мастика уже не нужна - только горелка. Правда, количество проложенных по воздуху и под землей сетей увеличилось в несколько раз, но это наша работа.

Мастер рассказывает, что раньше электрические кабели закладывали красным кирпичом, чтобы при раскопках предупредить: дальше будь осторожен, проходит кабель! Сейчас прокладывают сигнальную ленту. Но и это иногда не помогает: совсем недавно активисты провели субботник, собранный мусор решили закопать с помощью экскаватора и… обесточили полрайона. И это лишь один случай, а их множество:

- Приходишь на работу и никогда не знаешь, что для тебя готовит новый день. Поэтому и работа никогда не надоедает, - Ольга Константинова улыбается. - Ну и коллектив здесь очень хороший – у любого спросите.

Водитель-электромонтёр Андрей Шлёнский подтверждает: практически все, кто однажды пришёл в «Тверьгорэлектро», здесь остаются работать. Самого Андрея Николаевича в 18 лет на предприятие «привёл за руку» отец и сказал: «Работай, сынок»:

- Вот я и работаю уже больше 30 лет. Папа тоже был водителем-электромонтёром и знал, куда сыну работать идти, - говорит он.

Сначала, как признается электромонтёр, было страшно – когда под руками кабель в 6-10 тысяч вольт, сложно не испугаться. А потом втянулся: «Потому что главное в такой работе – безопасность, внимательность и профессиональный коллектив. Все три составляющие у меня есть».

«Тверьгоэлектро» в цифрах:

На сегодняшний день благодаря работе МУП «Тверьгоэлектро» электричество получают 187 тысяч физических и 11 200 юридических лиц. Ежегодно по сетям МУПа передаётся около 1 миллиарда кВт/часов электроэнергии. Транспортировка электричества осуществляется по воздушным кабельным линиям электропередач протяженностью 1,6 тысяч километров. Для освещения города в тёмное время суток установлено 18,7 тысяч опор, больше 21 тысячи светильников, проложено 830 километров воздушных и кабельных линий.