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В Тверской области 11-летние подростки за день украли два велосипеда и продукты из магазина

11 Августа 2017 09:53
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В полицию обратилась жительница Торжка. Женщина сообщила полицейским о краже принадлежащего ей велосипеда с лестничной площадки.

Инспектор по делам несовершеннолетних прошла по дворам и провела беседу со всеми подростками, проживающими в микрорайоне. Выяснилось, что на велосипеде, схожем по приметам с похищенным, катается одиннадцатилетний мальчик. Ребенок признался в совершении кражи.

Во время разговора выяснилось, что мальчик совершил преступление не один, а вместе со своим одноклассником. Кроме того день происшествия подросток вместе с приятелем украл еще один велосипед, а также вынес продукты питания из близлежащего супермаркета.

Дети не подлежат уголовной ответственности, с ними и их родителями полицейские провели профилактическую беседу. Подростков поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Торжокский», сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: подростки украли велосипеды. криминал в Тверской обалсти
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Комментарии (2)

  • kudimov 
    Бертран, это ваши будущие соратники, возьмите их на карандаш, пригодятся потом)
    11.08.2017 10:26
    0 | 3

  • Ин окентий 
    вот тут 11 летние подростки (не мальчики и не ребенки), которые захотели пожрать и покататься на великах...
а там 14-няя девочка-ребенок, которая тоже захотела, но не пожрать и не велик...
    11.08.2017 10:30
    0 | 3
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