В Тверской области 11-летние подростки за день украли два велосипеда и продукты из магазина

В полицию обратилась жительница Торжка. Женщина сообщила полицейским о краже принадлежащего ей велосипеда с лестничной площадки.

Инспектор по делам несовершеннолетних прошла по дворам и провела беседу со всеми подростками, проживающими в микрорайоне. Выяснилось, что на велосипеде, схожем по приметам с похищенным, катается одиннадцатилетний мальчик. Ребенок признался в совершении кражи.

Во время разговора выяснилось, что мальчик совершил преступление не один, а вместе со своим одноклассником. Кроме того день происшествия подросток вместе с приятелем украл еще один велосипед, а также вынес продукты питания из близлежащего супермаркета.

Дети не подлежат уголовной ответственности, с ними и их родителями полицейские провели профилактическую беседу. Подростков поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Торжокский», сообщает УМВД России по Тверской области