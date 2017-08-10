503 рубля потратил в июле 2017 года среднестатистический горожанин за один поход в магазин

Это на 14 рублей меньше, чем в прошлом месяце, таковы результаты исследования холдинга «Ромир». За год средний чек также похудел на 1,4% от своей стоимости. Средний чек в июле показал отрицательную динамику в большинстве регионов, а также крупных городах и мегаполисах. В июле средний чек показал снижение во всех каналах современной торговли, что, вероятно, связано с сезонным удешевлением продовольственных товаров и в первую очередь овощей и фруктов.