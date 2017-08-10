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503 рубля потратил в июле 2017 года среднестатистический горожанин за один поход в магазин

10 Августа 2017 14:44
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Это на 14 рублей меньше, чем в прошлом месяце, таковы результаты исследования холдинга «Ромир». За год средний чек также похудел на 1,4% от своей стоимости. Средний чек в июле показал отрицательную динамику в большинстве регионов, а также крупных городах и мегаполисах. В июле средний чек показал снижение во всех каналах современной торговли, что, вероятно, связано с сезонным удешевлением продовольственных товаров и в первую очередь овощей и фруктов.

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Метки: средний чек поход в магазин
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Комментарии (15)

  • Хычник_Ёж 
    Это только на хлебушек и мыльно рыльное))))
    10.08.2017 14:52
    0 | 3

  • kudimov 
    Мы как с женой в Глобус поедем, то трёху отдай и не греши. Ну и на неделе несколько раз в других магазинах тоже оставляем больше этой "средней" суммы. Можа мы обжоры?)
    10.08.2017 14:53
    0 | 6

    • hell 
      Тогда мы тоже обжоры...))) А самом деле, эта статистика задолбала уже своими бредовыми подсчетами... с гиброметценторм на пару, на бобах гадают...
      10.08.2017 15:09
      0 | 5

    • horton 
      Просто Вы с женой не среднестатистические российские граждане. Впрочем, как и я. Вот мой кот по сумме в чеке на своё пропитание, как раз подходит под статистику. 
Правда, не указали, сколько раз в месяц надо в мАгазин ходить: раз, два, три в месяц? Или каждый день?
      10.08.2017 15:11
      0 | 3

      • kudimov 
        Поэтому и кусает Вас с голода.
        10.08.2017 15:18
        0 | 1

        • horton 
          Нет. Мой кот меня не кусает. Зажрался )))
          10.08.2017 15:24
          0 | 0

          • kudimov 
            А кто ж укусил то, что по больничкам бегаете?) Там было две фразы Ваши - сначала, что "укусил собственный кот", потом вдруг, что кот "дочкин". Я больше верю, что в первом случае Вы не лукавили)
            10.08.2017 15:28
            0 | 1

            • horton 
              Ой, Кудимов! Вам бы следователем работать. Такой внимательнааай)))
Где Вы нашли слово "собственный"? Жду скрин!)))
              Прикрепленные изображения:
              10.08.2017 16:12
              0 | 0

              • kudimov 
                Учитывая, что про Вашего кота знает 90% пользователей, то все подумали, что он)
Лучше бы он Вектора укусил)
                10.08.2017 16:14
                0 | 1

                • horton 
                  Нашли оправдание!) 
Это была интрига...)))
Зачем Вектора? Думаете, клин клином вышибают?)))
                  10.08.2017 16:16
                  0 | 0

                  • kudimov 
                    Нет. Зараза к заразе не пристаёт
                    10.08.2017 16:28
                    0 | 1

    • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
      У нас 6 на 4-х - это на неделю всякие долгоиграющие покупки типа чай-кофе-макароны-сыр-колбаса-бытовая химия, еще на неделе хлебушек добавляется и по мелочи всякое. А начинали с того же набора в Ленте за 2,5. Это к вопросу реальной инфляции. Полтыщи - это зашел и не понял за что отдал.
      10.08.2017 15:40
      0 | 2

  • RSERG 
    Это связано не  с сезонным удешевлением продовольственных товаров и в первую очередь овощей и фруктов, а с низкой покупательности населения. Ну нет денег у простых граждан. Все отняли бертраны.
    10.08.2017 15:09
    0 | 2

    • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
      Это связано с удушением народа охреневшей властью.
      10.08.2017 15:42
      0 | 3

  • Partisan 
    Кто больше 503 рублей тратит на 1 поход в магазин, тот Путина объедает.
    10.08.2017 16:11
    0 | 0
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