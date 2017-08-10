Адвокат подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней обжаловал арест

Напомним, что Центральный районный суд Твери избрал в отношении 18-летнего жителя города, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, арест на два месяца до 2 октября

Сторона защиты считает выводы, изложенные в постановлении судьи в обоснование избранной меры пресечения, надуманными, поскольку подозреваемый не намерен скрываться от органов следствия и суда, препятствовать расследованию уголовного дела, оказывать давление на потерпевшую.

Адвокат просит изменить меру пресечение на домашний арест

По информации регионального следственного управления, 2 августа в период с 5 до 6 часов 18-летний парень, находясь в одном из зданий по улице Новоторжской, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении ранее незнакомой 15-летней девушки, изнасиловал ее.