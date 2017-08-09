В Твери стартовала реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

В Твери начинаются работы по благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В этом году Тверь стала одним из городов-участников масштабного федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Благодаря поддержке губернатора региона Игоря Рудени и софинансированию из бюджета Тверской области, в рамках этого проекта в городе будет благоустроена 71 дворовая территория. Это повысит качество жизни порядка 20 тысяч горожан, проживающих в прилегающих домах. Кроме того, в Твери будут проведены работы по ремонту дворов в рамках Программы поддержки местных инициатив и за счет средств Дорожного фонда Тверской области.

- Всего по городу более 150 дворовых территорий в этом году будет отремонтировано. Такого в Твери не было давно. Это значимый шаг к тому, чтобы сформировать в городе по-настоящему комфортную среду для всех, – уверен депутат Тверской городской Думы Алексей Арсеньев.

Акцент при благоустройстве делается на системном подходе. То есть ремонтировать будут не отдельный участок дороги или площадки, а целиком всю дворовую территорию. В некоторых случаях благоустройство коснётся целых кварталов.

– Проект решает и ещё одну важную задачу, помимо, собственно, благоустройства – он воспитывает общество людей, готовых самостоятельно принимать решения, работать над своим собственным комфортом, – считает депутат Тверской городской Думы Вадим Рыбачук.

В Московском районе работы по проектам начнутся в ближайшие дни. Один из них будет реализован во дворе дома №81 на улице Можайского. Здесь появятся парковка, детская и спортивная площадки, а также благоустроенная зона отдыха.

- Люди сами выбрали этот проект – это очень важно, потому что делается именно то, что необходимо самим жителям, – считает депутат Тверской городской Думы Вадим Дешёвкин.

В целом, жители активно включились в работу по «Формированию комфортной городской среды». Однако некоторые в первый год не успели подать заявки или подготовить документацию.

- Проект рассчитан на долгосрочную перспективу, поэтому у всех тверитян есть возможность принять в нём участие, – пояснил глава администрации Центрального района Твери Максим Чубуков.

– Уже сейчас только в нашем районе более 60 многоквартирных домов подали заявки на следующие годы. Для того, чтобы людям попасть в программу, необходимо сделать первый шаг – провести общее собрание и решить, каким образом они хотят преобразить свою придомовую территорию.

Заявки на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» уже сейчас принимают во всех районных администрациях. Именно от активности жителей во многом будет зависеть, какие объекты будут благоустроенны в первую очередь, сообщает Управление информации

Администрации города Твери