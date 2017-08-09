В Тверской области угонщики попали на ворованном автомобиле в ДТП

В полицию Бежецка с заявлением обратился 32-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что ночью неизвестные угнали его припаркованный у дома по ул. Чехова автомобиль ВАЗ. Данные по машине направили патрульным экипажам. Спустя непродолжительное время сотрудники полиции обнаружили автомобиль на одной из улиц города.

Личности подозреваемых в краже установлены: это двое ранее судимых неработающих местных жителя 23 и 28 лет. Злоумышленники задержаны и дали признательные показания. Оказалось, что они бросили автомобиль после того, как попали на нём в ДТП.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ.