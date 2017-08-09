В Торжке пройдет большой гастрономический фестиваль

15-16 сентября в Тверской области пройдет гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке». На уличной площадке фестиваля местные шеф-повара предложат отведать традиционное блюдо – пожарские котлеты, из которых профессиональное жюри выберет лучшую. А большой гала-ужин в главном ресторане фестиваля удивит кулинарным шоу-конкурсом с участием поваров из разных городов России.

Кулинары-любители угостят своими фирменными блюдами на площадке «Ресторанный день народной кухни». Здесь будут представлены блюда карельской, русской, православной, походной и авторской кухни. На открытых мастер-классах профессиональные повара откроют всем желающим кулинарные секреты наших прабабушек.

«Арт-улица» фестиваля познакомит гостей с древнейшим новоторжским промыслом – золотным шитьем и современным рукоделием новоторжских мастеров и мастериц. Здесь также будут работать «Кулинарная школа для детей и взрослых» и фотовыставка #Фудография.

Гастрономический фестиваль откроется в 14:00 15 сентября и завершится в 20:00 16 сентября, сообщает Торжок Любимый Город.