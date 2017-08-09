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В Тверской области после столкновения с лосем погиб водитель

В Тверской области после столкновения с лосем погиб водитель - ТИА
09 Августа 2017 10:53
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8 августа в 21.20 в Селижаровском районе Тверской области 27-летний водитель на "Ладе Приоре" столкнулся с лосем, после чего машина съехала в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте, его обнаружили проезжающие мимо водители.

8 августа в 19.20 на ул. Мира в районе дома № 8 во Ржева столкнулись три машины. 54-летний водитель на  "Рено Сандэро", не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, а затем врезался в ВАЗ-2115. В ДТП телесные повреждения получила 40-летняя женщина-пассажир ВАЗ-2114. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

8 августа около 02.32 на Московском шоссе в районе д. 20 в Твери, 28-летний водитель на «Хендай Элантра»,  предположительно уснул за рулем, выехал на встречку, где столкнулся с Audi Q7 под управлением 51-летнего мужчины. В ДТП пострадал водитель Ауди, после оказания помощи от госпитализации отказался.

Всего в Тверской области 8 августа произошло 8 ДТП, которых 2 человека погибли, 7 получил травмы, сообщает УГИБДД Тверской области

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Метки: дтп столкновение с лосем аварии
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Комментарии (16)

  • Кубит 
    Мда. Кто-то озадачится этой проблемой? Думаю вряд ли, т.к. тема не выигрышная. Предложить уменьшить популяцию лосей - будет много голосов против. Предложить программу по устройству переходов для животных - не реально, денег нет и вы держитесь.
Не выигрышная тема, не получить бонусов в виде рейтинга и популярности.
А люди гибнут.
Только в нашей области сколько случаев. А по стране?
    09.08.2017 11:24
    0 | 9

  • wallhack 
    не удивлюсь если еще родственникам погибшего мужика предъявят штраф за сбитого лося
    09.08.2017 11:33
    0 | 12

    • ДеД 
      В общем, да! Но, если у родственников покойного будет хороший адвокат, и докажет, что лось был пьян...
      09.08.2017 11:37
      0 | 4

    • hrust 
      wallhack
стопудово
      09.08.2017 13:50
      0 | 0

  • Кубит 
    Если водитель виноват (не обязательно обоснованно) в гибели лося и обязан выплатить штраф государству за принесенный ущерб, то значит ли, что если лось убил водителя, то уже государство должно выплатить родственникам водителя деньги за нанесенный ущерб?
Если водитель (не виновен!) сбивает пьяного человека вне пешеходного перехода, то он оплачивает лечение и пр. То должно ли государство оплачивать родственникам водителя действия "невиновного" лося? Лось же государственный.
    09.08.2017 11:54
    0 | 2

    • VladislaV 
      Все зависит от того, вступят ли родственники в наследство, или откажутся.
      09.08.2017 12:02
      0 | 1

  • BARBAdos 
    на самом деле количество пашни стало значительно меньше, куча с/хоз земель заросли березняком и ельником, много деревень вообще нежилыми стали, поэтому популяция животных увеличивается. Сам это вижу - уже несколько раз на сельской дороге зайцев видел, ходил в лес - собака бесится, нюхает следы (и лосиные и кабаньи), один раз даже кабаний навоз видел, от которого пар шел (типо свежий совсем), еще один раз на осташковской дороге ночью в 15-20 метров впереди меня кабан дорогу перебежал - в тот раз мне повезло, а в следующий может и не повезти. Численность животных надо контролировать, а то учитывая количество еды скоро и волки с медведями начнут по дорогам ходить...
    09.08.2017 12:07
    0 | 7

  • Szpilki 
    По ходу самое опасное животное - смертей приносит, больше чем волки, медведи, змеи и все остальные вместе взятые. А ты еще и штраф плати. Мочить их надо, тупых убийц. Отстрел адназначна! Жизнь человека дороже.
    09.08.2017 12:26
    2 | 3

    • Net. 
      "...Мочить их надо, тупых убийц. Отстрел адназначна! Жизнь человека дороже...." Дураков "мочить" надо однозначно....
      09.08.2017 12:46
      2 | 0

      • Gorev 
        Вы призываете людей убивать? С головой своей подружитесь сначала.
        09.08.2017 13:38
        1 | 2

  • umorist 
     Законы надо "правильные" думе принимать!
    09.08.2017 12:32
    0 | 0

    • Partisan 
      И лосей надо учить читать законы, и последовательно требовать их неукоснительного исполнения. При возникновении спорной ситуации между лосем и водителем их дело должно передаваться в специально созданный суд, где должно рассматриваться на условиях состязательности сторон. Иначе никак.
      09.08.2017 13:55
      0 | 0

  • TvereZ 
    А что с лосем? Надеюсь, он выжил? )))
    09.08.2017 13:05
    2 | 0

  • Кубит 
    Популяция животных выросла. Причин несколько. Основная - стало меньше охотников. В 90-е, каждый ларечник считал долгом купить нарезное или гладкоствольное оружие (как и завести собаку бойцовой породы), запастись водкой и выезжать на охоту, гордо называя себя Охотником. Выбивали все. Сейчас популяция охотников уменьшилась, наелись. Деревенские охотники исчезли как класс - дорого.
Необходимо регулировать численность лосей. И крики типа (именно типа) зеленых, что это бесчеловечно есть не что иное как истеричный не обоснованный звук.
В Швеции( !!!!) площадью 450тас.км2 ежегодно добывается 80000-90000 лосей! 
В Тверской обл. площадью 84 тыс.км2 около 1500 лосей!!! 
При разнице в площади в 5 раз добывается в 60 раз меньше. При  наших то лесах. Кстати проблем с лосями на дороге у них нет, хотя плотность животных выше.
    09.08.2017 13:17
    0 | 1

    • BARBAdos 
      при этом те же наверное шведы зарабатывают приличные деньги на охотничем туризме. У нас же эта отрасль слабо развита, как кстати и рыболовный.
      09.08.2017 14:17
      0 | 0

  • JKTU 
    Ну теперь Дума думу думать будет. Значит не зря получают "пособию" - отработают. И затем сразу предложение о повышении пособии. А как же.....
    09.08.2017 13:17
    0 | 0
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