В Тверской области после столкновения с лосем погиб водитель

8 августа в 21.20 в Селижаровском районе Тверской области 27-летний водитель на "Ладе Приоре" столкнулся с лосем, после чего машина съехала в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте, его обнаружили проезжающие мимо водители.

8 августа в 19.20 на ул. Мира в районе дома № 8 во Ржева столкнулись три машины. 54-летний водитель на "Рено Сандэро", не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, а затем врезался в ВАЗ-2115. В ДТП телесные повреждения получила 40-летняя женщина-пассажир ВАЗ-2114. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

8 августа около 02.32 на Московском шоссе в районе д. 20 в Твери, 28-летний водитель на «Хендай Элантра», предположительно уснул за рулем, выехал на встречку, где столкнулся с Audi Q7 под управлением 51-летнего мужчины. В ДТП пострадал водитель Ауди, после оказания помощи от госпитализации отказался.

Всего в Тверской области 8 августа произошло 8 ДТП, которых 2 человека погибли, 7 получил травмы, сообщает УГИБДД Тверской области