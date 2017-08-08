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Галерист Марат Гельман: Речной вокзал нужно восстановить, а виновных наказать

Галерист Марат Гельман: Речной вокзал нужно восстановить, а виновных наказать - ТИА
08 Августа 2017 19:17
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Известный галерист и бывший руководитель Центра современного искусства, открытого в Речном вокзале в 2011 году, Марат Гельман рассказал корреспонденту ТИА, как оценивает потерю здания и можно ли было что-то сделать, чтобы его спасти.

Напомним, Центр современного искусства «Тверца» был открыт во время губернаторства Дмитрия Зеленина в апреле 2011 года и проработал всего полтора года. За это время успели отреставрировать шпиль, сделать предпроектные работы для реставрации здания:

- После Зеленина мы продолжили разговаривать с губернатором Шевелёвым. Я лично готов был идти в федеральный Минкульт выбивать деньги на реставрацию. Но взаимопонимания тогда не встретил никакого. Это обидно: мы проводили международные выставки, и у нас были серьёзные основания получить федеральные деньги, а у самого здания Речного вокзала  – перспектива процветать.

Марат Гельман говорит, что здание Речного вокзала уникальное, сочетающее в себе элементы итальянской архитектуры и сталинский ампир. Таких в России больше нет:

- Нельзя, конечно, говорить о гениальности архитекторов. Но то, что здание Речного в Твери уникально, – это факт. Когда я впервые приехал в Тверь и увидел Речной вокзал, не поверил своим глазам: это точно средняя полоса России или всё же юг Италии?

С одной стороны, здание гармонично сочетает в себе южную открытую итальянскую архитектуру с колоннами вместо стен, с другой – сталинский ампир со шпилями, с третьей – это большое «социальное» пространство вокзала. Это портрет целой эпохи, пласт истории, который надо, во-первых, восстанавливать, а во-вторых, искать виноватых. Просто хотя бы потому, что они не поняли, что им досталось в наследство и что они потеряли.

Подобные речные вокзалы, построенные в сталинском ампире, как рассказал Марат Гельман, есть в Перми, Москве и других городах. В Перми, например, в недавно отреставрированном здании успешно работает государственный музей современного искусства.

- Обидно за Тверь. Хотя это потеря не муниципального и не регионального уровня, а куда больше.

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Метки: речной вокзал потеря речного вокзала обрушение речного вокзала
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Комментарии (2)

  • comoneverybody 
    Ради гельмана разрушил бы до основания.
    08.08.2017 20:05
    8 | 0

  • Jailbreak 
    В принципе понятно, что здание мог спасти Шевелев, но как обычно ничего не сделал. Рудене от него досталось тяжелое наследство, спасать уже было поздно.
    08.08.2017 21:19
    1 | 0
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