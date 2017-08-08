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Павел Парамонов: обрушение Речного вокзала – это сигнал для жителей города быть более ответственными за его судьбу

08 Августа 2017 17:30
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Член Общественной палаты Твери, руководитель НП «Институт регионального развития» Павел Парамонов назвал произошедшее «архитектурной трагедией», поскольку объектов подобного рода в Твери не так уж много. Речной вокзал в течение почти восьми десятилетий был символом областного центра.

- Нашим городом долгое время мы все плохо занимались – власти, жители, бизнес. В итоге на протяжении последних лет мы наблюдаем процесс разрушения, – сказал Павел Парамонов.

Член Общественной палаты Твери считает, что частичное обрушение Речного вокзала – это сигнал для всех неравнодушных жителей города быть более ответственными за судьбу и облик Твери.

По мнению общественника, самое главное, что сейчас надо сделать, – в оперативном режиме сформировать рабочую группу, которая подготовит «дорожную карту» по квалифицированной консервации здания.

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа в здании Речного вокзала в Твери произошло частичное обрушение перекрытия и южной стены второго этажа ротонды общей площадью около 400 кв. м. Пострадавших нет.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу провести экспертизу памятника архитектуры силами специализированных организаций. По её итогам будет определена дальнейшая судьба здания.

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Метки: павел парамонов обрушение речного вокзала речной вокзал обрушился
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Комментарии (26)

  • Кубит 
    Жителям стать более ответственными?
Может быть.
Руководителям стать просто ответственными - без вариантов!
    08.08.2017 17:41
    0 | 27

  • zilberman 
    Что сделал сам Парамонов, как член и руководитель чтобы не допустить этого? Вот и иди туда, откуда пришел. Мыслитель заднего ума.
    08.08.2017 17:42
    0 | 31

  • kudimov 
    О как... На нас все свалил. Мы не профинансировали ремонт оказывается.
    08.08.2017 17:42
    0 | 23

  • Kolyan 
    Чего там теперь консервировать? Эта консерва давно испорчена. Сносить, и на этом месте строить точно такой же, только с перламутровыми пуговицами! Да, и не забыть у царя денег попросить - так сказать, на "Сердце Твери", по аналогии с одной маленькой, но гордой республикой в составе РФ.
    08.08.2017 17:43
    0 | 12

  • Хычник_Ёж 
    Лишь бы пропиариться! А сам святой блин!
    08.08.2017 17:48
    0 | 11

  • 321pusk 
    Оооо, и этот клоун-общественник проснулся)))
Думаю, девчонки в ТИА сами со смеху валяются, когда публикуют такой "материал". Приятно, что за такую глупость сам парамонов и платит)
    08.08.2017 17:49
    0 | 16

  • nikls 
    "быть более ответственными за судьбу и облик Твери" -Научите как! Идти и люстрировать вас там всех?
    08.08.2017 17:58
    0 | 7

  • Proletary 
    ТИА, чем вам насолил Парамонов? Очередная публикация, где П. мордой в фекалии. Да, любить его не за что, но вы совсем берега попутали.
    08.08.2017 18:12
    0 | 4

    • MikeH 
      Стас, смотри, забанят с формулировкой "Оскорбление редакции"!
      08.08.2017 18:21
      0 | 2

      • Proletary 
        Миха, скоро Крот откинется, живые позавидуют...
        08.08.2017 18:27
        0 | 1

        • MikeH 
          Откуда откинется-то? Коронуют? :-))))))
          08.08.2017 18:35
          0 | 2

          • TvereZ 
            "Был бы тут Кротуха - 
Он бы точно смог.
Но нынче, бляха-муха, 
Он мотает срок " ))))))
            08.08.2017 19:32
            0 | 2

        • Кубит 
          Слаб в фене...
Откинется - этж не то же самое, что и ласты склеит?
          08.08.2017 19:31
          0 | 2

          • TvereZ 
            Ну хоть классиков-то нужно слушать... 
"Ну я откинулся, какой базар-вокзал
Купил билет в колхоз "большое дышло"
Ведь я железно с бандитизьмом завязал
Всё по уму, но лажа все же вышла" )))
            08.08.2017 19:35
            0 | 2

  • romflyag 
    Протрезвел Парамоша и выдал глупость.  Оказывается "МЫ ВСЕ ПЛОХО ЗАНИМАЛИСЬ ГОРОДОМ" кто бы хоть разок подпустил хоть слово сказать в уши всемогущих. Прислали московского князя в качестве смотрящего, а вся местная говноэлита в ноги ему сразу брык. А как какие проблемы так сразу это мы плохо работаем. Парамонова с его подлюзунством в топку.
    08.08.2017 18:19
    0 | 7

    • MikeH 
      Это вы еще в фейсбук не заглядывали. Там Гвизда такую "прачешную" развернул....
      08.08.2017 18:24
      0 | 2

  • ДеД 
    Порылся в своих комментах (архив ТИА от 13-го года) - не нашёл... Ну, за аутентичность не отвечаю, но лет *** назад я написал примерно так:
"Восстановить Отроч монастырь и сослать туда всех главных тверских чиновников, нарушивших восьмую Заповедь"
    08.08.2017 18:35
    0 | 3

    • Кубит 
      Близковато будет!
      08.08.2017 19:31
      0 | 1

  • Sedmoy 
    Не то говорит общественник. Самое главное, что сейчас надо сделать, это сплотиться вокруг губернатора, а не раскачивать лодку. И может быть тогда, когда вокзал рухнет полностью , то, может быть, он так никого и не придавит.
    08.08.2017 19:02
    0 | 2

    • TvereZ 
      Предлагаете погрузить в лодку губернатора и всех присных и затопить не раскачивая - на ровном киле, кингстонами? )))
      08.08.2017 19:38
      0 | 6

      • Sedmoy 
         "...на ровном киле, кингстонами" - "Хорошо излагает, собака, учитесь". (с :)
        08.08.2017 20:24
        0 | 2

  • arcadi007 
    Член Общественной палаты Твери, руководитель НП «Институт регионального развития» Павел Парамонов назвал произошедшее «архитектурной трагедией». А что этот товарищ сам сделал полезного для города кроме бла-бла ?
    08.08.2017 19:18
    0 | 4

    • Small19 
      член....., директор....., риэлтор
      08.08.2017 19:34
      0 | 3

  • tverlaw 
    Парамонов  говорит всякую глупость. Следующее, что он заявит, что во всех бедах виноваты все жители Твери, а он единственный Мессия, явился к нам, чтобы избавить от скверны....
    08.08.2017 20:32
    0 | 2

  • guset 
    .
    Прикрепленные изображения:
    08.08.2017 20:50
    0 | 2

    • osel star 
      эпичное вышло бы фото на фоне руин речного вокзала, теперь у нас есть своя Пальмира.
      08.08.2017 21:49
      0 | 0
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