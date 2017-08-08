Павел Парамонов: обрушение Речного вокзала – это сигнал для жителей города быть более ответственными за его судьбу

Член Общественной палаты Твери, руководитель НП «Институт регионального развития» Павел Парамонов назвал произошедшее «архитектурной трагедией», поскольку объектов подобного рода в Твери не так уж много. Речной вокзал в течение почти восьми десятилетий был символом областного центра.

- Нашим городом долгое время мы все плохо занимались – власти, жители, бизнес. В итоге на протяжении последних лет мы наблюдаем процесс разрушения, – сказал Павел Парамонов.

Член Общественной палаты Твери считает, что частичное обрушение Речного вокзала – это сигнал для всех неравнодушных жителей города быть более ответственными за судьбу и облик Твери.

По мнению общественника, самое главное, что сейчас надо сделать, – в оперативном режиме сформировать рабочую группу, которая подготовит «дорожную карту» по квалифицированной консервации здания.

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа в здании Речного вокзала в Твери произошло частичное обрушение перекрытия и южной стены второго этажа ротонды общей площадью около 400 кв. м. Пострадавших нет.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу провести экспертизу памятника архитектуры силами специализированных организаций. По её итогам будет определена дальнейшая судьба здания.