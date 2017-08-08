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В Твери стартовал проект «Городская приёмка»

В Твери стартовал проект «Городская приёмка» - ТИА
08 Августа 2017 16:36
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Фоторепортаж

В рамках нового проекта «Городская приёмка» к контролю качества подготовки объектов образования к новому учебному году привлечены общественники и специалисты из разных сфер.

Ремонтная кампания в образовательных учреждениях на данный момент – в финальной стадии. Во многих уже началась приёмка. В этом году усилен общественный контроль за выполнения работ: параллельно со специальной комиссией качество подготовки школ и детских садов проверяют общественники, активисты и специалисты из различных сфер. При этом они не просто контролируют ход работ – в случае выявления проблемных моментов участники проекта «Городская приемка» помогают их устранить.

- У нас возрождается  «шефство» над образовательными учреждениями. Уже сейчас есть предприятия, которые помогают им решать те или иные вопросы, – отметил депутат Тверской городской Думы Олег Балаян.

Один из примеров такой шефской помощи – детский сад №40. Этим летом здесь провели целый комплекс работ. Так, была решена многолетняя проблема с калиткой. Раньше зайти в детский сад можно было только со стороны дворов. Чтобы зайти в него можно было и со стороны дороги, была установлена ещё одна, новая калитка.

- Многие люди вспоминают, как было хорошо в Советском Союзе – все крупные предприятия были закреплены за социальными объектами – школами, садиками. И вопросы решались. Действительно, многие вещи не требуют никаких особых финансовых затрат, надо просто приложить руки, – уверен директор МУП «ПАТП-1» Артур Сычёв.

Помощь для детского сада – это и работа волонтёров. Они яркой краской выкрасили крыльцо, помогли подрезать кусты и заполнить песочницу.

- Молодёжь очень активно вливается в волонтёрскую работу. Ребята сами приходят, узнают, где нужна помощь, чем они могут быть полезны, и в рамках нового проекта «Городская приемка»  выполняют посильную для них работу, – рассказал член Общественной палаты города Вячеслав Цаголов.

Также ремонтные работы завершаются в школах. В гимназии №10 самым долгожданным событием стала установка спортивной площадки. По словам директора, этого события в школе ждали не меньше десяти лет.

- Когда я сам учился в этой школе, ни во дворе,  ни рядом спортивной площадки не было, только несколько старых турников, – вспоминает депутат Тверской городской Думы Илья Холодов. – Теперь новой спортивной инфраструктурой смогут воспользоваться не только ученики гимназии, но и жители этого района.

Помимо планового ремонта в образовательных учреждениях, в этом году были проведены и работы, позволившие перевести часть школьников со второй в первую смену.

- Благодаря софинансированию из бюджета региона, девять школ у нас провели ремонтные работы для того, чтобы открыть новые классы, новые дополнительные места, – рассказал заместитель начальника управления образования администрации Твери Владимир Моргось. – Дополнительно в этом году появится 300 таких мест, то есть 300 детей перейдут из второй в первую смену.

Ремонтные работы во всех школах будут завершены до конца августа.
     
Управление информации администрации города Твери

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Метки: проект «Городская приёмка» тверь
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Комментарии (4)

  • antiER 
    Ура, предвыборная агитация началась. Только мелковато подкрасили крыльцо,  подрезали кусты, подсыпали в песочницу.
    08.08.2017 17:17
    0 | 4

  • Хычник_Ёж 
    повыползали,патриоты распилов! совершенно не имеют отношения ни к строительству ни к отделке но лезут!
    08.08.2017 17:53
    0 | 2

  • Partisan 
    Общественники в приемке  - это те самые мудели, которые сочиняют письма о необходимости повышения тарифов на услуги ЖКХ?
    08.08.2017 17:58
    0 | 2

  • RSERG 
    А директор МУП «ПАТП-1» Артур Сычёв лучше бы следил как у него автобусы ходят, в частности №36. Расписание есть , а автобуса нет.
    08.08.2017 20:29
    0 | 1
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