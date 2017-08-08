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Специалисты ООО «ОПОРА» завершают восстановительные работы после урагана

08 Августа 2017 15:02
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Восстановительные работы на электросетевых объектах ООО «Опора», пострадавших вследствие мощного грозового фронта, который на минувшей неделе затронул многие населенные пункты Тверской области, близки к завершению. К настоящему времени большинство повреждений электросетевых объектов ликвидировано, однако часть потребителей запитаны по временной схеме, что требует проведения дальнейших работ. Бригады ООО «Опора» продолжают действовать в чрезвычайном режиме с привлечением дополнительных человеческих и производственных ресурсов, спецтехники.

Напомним, что особенно сильный удар стихии пришелся 2 августа на город Торжок. Здесь ураган привел к падениям и обламыванию верхушек деревьев, в том числе и за пределами охранной зоны воздушных линий электропередачи, что вызвало множественные обрывы и захлесты проводов. Достаточно сказать, что если за неделю в диспетчерские пункты двенадцати территориальных отделений компании поступило 56 заявок потребителей на ликвидацию повреждений в сетях 0,4 кВ, то в Торжке за один только день поступило 200 подобных заявок. Восстановительные работы осложняются необходимостью предварительной расчистки пострадавшей территории и мародерством отдельных жителей, ворующих сорванные обесточенные провода. Поэтому перебои по уличному освещению возможны еще в течении двух ближайших недель.

Тем не менее, ликвидация повреждений осуществлялась максимально возможными при стихийном бедствии такого уровне темпами. Во многом благодаря слаженному взаимодействию всех сетевых организаций, МЧС и администраций муниципальных образований. По данным на 8 августа, все социальные объекты и жилой комплекс пострадавших от непогоды территорий, находящихся в компетенции ООО «Опора», подключены к электроэнергии.


Пресс-служба ООО «Опора»

 

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Метки: последствия урагана ООО «Опора»
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