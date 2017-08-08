Специалисты ООО «ОПОРА» завершают восстановительные работы после урагана

Восстановительные работы на электросетевых объектах ООО «Опора», пострадавших вследствие мощного грозового фронта, который на минувшей неделе затронул многие населенные пункты Тверской области, близки к завершению. К настоящему времени большинство повреждений электросетевых объектов ликвидировано, однако часть потребителей запитаны по временной схеме, что требует проведения дальнейших работ. Бригады ООО «Опора» продолжают действовать в чрезвычайном режиме с привлечением дополнительных человеческих и производственных ресурсов, спецтехники.

Напомним, что особенно сильный удар стихии пришелся 2 августа на город Торжок. Здесь ураган привел к падениям и обламыванию верхушек деревьев, в том числе и за пределами охранной зоны воздушных линий электропередачи, что вызвало множественные обрывы и захлесты проводов. Достаточно сказать, что если за неделю в диспетчерские пункты двенадцати территориальных отделений компании поступило 56 заявок потребителей на ликвидацию повреждений в сетях 0,4 кВ, то в Торжке за один только день поступило 200 подобных заявок. Восстановительные работы осложняются необходимостью предварительной расчистки пострадавшей территории и мародерством отдельных жителей, ворующих сорванные обесточенные провода. Поэтому перебои по уличному освещению возможны еще в течении двух ближайших недель.

Тем не менее, ликвидация повреждений осуществлялась максимально возможными при стихийном бедствии такого уровне темпами. Во многом благодаря слаженному взаимодействию всех сетевых организаций, МЧС и администраций муниципальных образований. По данным на 8 августа, все социальные объекты и жилой комплекс пострадавших от непогоды территорий, находящихся в компетенции ООО «Опора», подключены к электроэнергии.



Пресс-служба ООО «Опора»