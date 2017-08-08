Решение о дальнейшей судьбе здания Речного вокзала в Твери будет принято по результатам экспертизы

В ночь с 7 на 8 августа в Твери произошло частичное обрушение стены здания Речного вокзала. Людей в помещении на этот момент не находилось, пострадавших нет. Разрушено перекрытие и часть южной стены второго этажа ротонды общей площадью около 400 кв. м. По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени на место происшествия прибыл заместитель Председателя Правительства региона Андрей Белоцерковский.

- Здание, требующее полной реставрации, находится в аварийном состоянии и было законсервировано. Вёлся подбор инвестора для проведения работ. Обрушение произошло в силу конструктивных особенностей здания и изношенности материалов. Не исключено дальнейшее разрушение, поэтому сейчас главная задача — обеспечить безопасность людей на объекте, — отметил Андрей Белоцерковский.

Зампред Правительства области также сообщил, что будет проведена экспертиза, по результатам которой специалисты решат дальнейшую судьбу здания Речного вокзала.

С момента поступления информации об обрушении у Речного вокзала дежурят сотрудники полиции и ГУ МЧС России по Тверской области, здание оцеплено, сообщает правительство Тверской области