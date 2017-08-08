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Решение о дальнейшей судьбе здания Речного вокзала в Твери будет принято по результатам экспертизы

08 Августа 2017 09:30
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В ночь с 7 на 8 августа в Твери произошло частичное обрушение стены здания Речного вокзала. Людей в помещении на этот момент не находилось, пострадавших нет. Разрушено перекрытие и часть южной стены второго этажа ротонды общей площадью около 400 кв. м. По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени на место происшествия прибыл заместитель Председателя Правительства региона Андрей Белоцерковский.

- Здание, требующее полной реставрации, находится в аварийном состоянии и было законсервировано. Вёлся подбор инвестора для проведения работ. Обрушение произошло в силу конструктивных особенностей здания и изношенности материалов. Не исключено дальнейшее разрушение, поэтому сейчас главная задача — обеспечить безопасность людей на объекте, — отметил Андрей Белоцерковский.

Зампред Правительства области также сообщил, что будет проведена экспертиза, по результатам которой специалисты решат дальнейшую судьбу здания Речного вокзала.

С момента поступления информации об обрушении у Речного вокзала дежурят сотрудники полиции и ГУ МЧС России по Тверской области, здание оцеплено, сообщает правительство Тверской области

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Метки: речной вокзал обрушение
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Комментарии (11)

  • kudimov 
    Я могу без экспертизы сказать, что точка невозврата пройдена. Снесут - 100%.
    08.08.2017 09:39
    0 | 17

    • Ин окентий 
      думаю и экспертиза будет "проходить" так же: снести и все!
      08.08.2017 09:42
      0 | 9

    • Proletary 
      Кудимов, вы пень (с). Экспертиза платная.
      08.08.2017 09:52
      0 | 5

      • kudimov 
        Пролетариат, Вы сегодня излишне эмоциональны, опять набрали волшебных грибов у морга штоле?)
        08.08.2017 10:25
        0 | 3

    • Zorkiy 
      Примерно так:
Состав работ строительной экспертизы аварийного здания (для каждого случая всегда индивидуальный состав работ): 
1 этап (подготовительный, обычно проводится вместе со 2 этапом): 

- составление вопросов для строительной экспертизы аварийного здания; 

- составление программы обследования; 
- изучение документации на аварийное здание, например: проект, смета, договор и т.п.; 
2 этап (обследование аварийного здания) 
- выезд экспертов, специализирующихся на строительной экспертизе аварийного здания; 

- осмотр аварийного здания; 
- визуальное обследование аварийного здания; 
- инструментальное обследование аварийного здания; 
- измерительный контроль аварийного здания; 
- обследование аварийного здания неразрушающим контролем; 

- вскрытие конструкций  аварийного здания; 
- изъятие образцов для проведения лабораторных исследований; 
- выявление нарушений и несоответствий аварийного здания проекту; 
- выявление нарушений и несоответствий аварийного здания договору; 
- выявление реально выполненных работ и выявление завышение объемов работ и строительных материалов, согласно сметы; 
- определение качества строительных материалов аварийного здания; 
- фотофиксация дефектов аварийного здания; 
- обмерные работы; 
- составление дефектной ведомости; 

- определение причинно-следственной связи выявленных дефектов; 
- составление акта проведенной строительной экспертизы аварийного здания; 
3 этап (лабораторные исследования) 
- лабораторные исследования; 

4 этап (камеральная обработка полученных результатов) 

- камеральная обработка результатов (визуального обследования, инструментального обследования, измерительного контроля, обмерных работ, лабораторных исследований, фотофиксации); - составление исследовательской части строительной экспертизы аварийного здания на основании камеральной обработки результатов; 
- проведение поверочных расчетов; 
- проведение конструкторского расчета; 
- составление дефектной ведомости со ссылкой на нормативную документацию РФ; 
- разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов и недостатков; 
- оценка стоимости восстановительного ремонта; 
- составление ведомости выявленных нарушений и несоответствий аварийного здания проекту; 
- составление ведомости выявленных нарушений и несоответствий аварийного здания договору; 

- составление ведомости реально выполненных работ и выявленных завышений объемов работ, а также строительных материалов, согласно сметы; 
- формулирование ответов на поставленные вопросы строительной экспертизы аварийного здания; 
- формулирование выводов строительной экспертизы аварийного здания; 
5 этап сдача работ 
- формирование строительного заключения по результатам строительной экспертизы аварийного здания; 
- проверка строительного заключения начальником отдела строительной экспертизы; 
- проверка строительного заключения генеральным директором экспертного учреждения; 

- печать строительного заключения; 
- сдача заключения по результатам строительной экспертизы аварийного здания. 
На все оставшиеся вопросы вам ответят дежурные строительные эксперты и строительные юристы нашей компании...
      08.08.2017 10:58
      0 | 0

  • hell 
    Я может не понимаю чего, но какая судьба может быть у того, чего больше нет?! Только подрядчика срочно искать для окончательного сноса и вывоза останков...
    08.08.2017 09:46
    2 | 8

    • BARBAdos 
      да нет, спасти можно практически любое здание - только на спасение здания, которое находится уже в активной фазе, денег надо существенно больше. Как у нас идет восстановление исторических памятников можно судить по путевому дворцу, у меня сыну уже 10, а он там ни разу не был - надо блин сводить, а то вдруг опять закроют...

А речной вокзал - это не стоунхендж или римский колизей, никто конечно туда бабло вваливать не будет. Да и пока будут подрядчика на экспертизу искать ,уже ни крыши ни ротонды не останется. 

Советую всем тверичам сходить посмотреть на развалины речного вокзала (желательно с детьми) ,завтра его уже может не быть...
      08.08.2017 10:41
      0 | 7

  • Jailbreak 
    Сейчас выделят на "экспертизу" миллионов 200, определят что здание надо сносить, правда оно и так само развалится. А на "копию" денег как всегда уже не хватит. Эх Речной, как был символом Твери, так и сейчас им остаёшься.
    08.08.2017 10:00
    0 | 12

  • ЧЕПАЕВ 
    муденя даже на похоронах вокзала и то решил бабосиков срубить,
ничего собака не пропустит
    08.08.2017 10:11
    0 | 10

  • hellraiser 
    Попы уже выехали к экспертам
    08.08.2017 12:50
    0 | 0

  • Кубит 
    Чем консервировали? Уксусом?
    08.08.2017 12:56
    0 | 0
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