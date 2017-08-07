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Лихославльские ветеринары ампутировали коту хвост

07 Августа 2017 16:56
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В Лихославльскую станцию по борьбе с болезнями животных обратилась гражданка со своим питомцем – пятилетним котом Барсиком. Со слов хозяйки, у кота не поднимался хвост. При клиническом осмотре ветеринары установили, что случился перелом хвоста, к тому же уже начался некроз прилегающих тканей.

Было принято решение об ампутации хвоста. После проведённой операции и последующей антибиотикотерапии через 10 дней были сняты швы, сейчас кот чувствует себя хорошо.

Перелом хвоста у кошки — достаточно редкая патология, в подавляющем числе случаев, связанная с травматизацией. При отсутствии лечения процесс заканчивается гибелью животного в связи с заражением крови при распаде разлагающихся тканей.

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Метки: ампутация хвоста травма хвоста у кошек
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Комментарии (9)

  • hatamoto san 
    ампутация века!
    07.08.2017 17:12
    2 | 5

    • nekrasiva12 
      Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  -  http://vkk.me/nicoden
      07.08.2017 20:58
      0 | 0

  • BARBAdos 
    новость огонь просто! Надо было попутно снадобье местного знахаря из ТСХГА коту вколоть и через пару месяцев хвост бы отрос заново...
    07.08.2017 17:13
    1 | 8

  • Proletary 
    Кроту на заметку, когда откинется - если не поднимается - в Лихославль.
    07.08.2017 17:38
    1 | 4

    • wesnal 
      Что за прикол, уже в нескольких новостях упоминают про отсидку крота?
      07.08.2017 17:58
      0 | 1

      • Ин окентий 
        Это не прикол, а правда жизни... Такой не справедливой, емае, жизни...
        07.08.2017 19:30
        0 | 0

  • Alx 
    Давно, кстати, не было новостей о трудовых буднях лихославльских ветеринаров. Думал, они исцелили уже всех животных в округе.
    07.08.2017 17:48
    0 | 1

  • vepr76 
    Новая кошачья мода- под рысь!!!
    07.08.2017 19:53
    0 | 1

  • Кубит 
    А в селе Перепукино, дояр Василий поковырял в носу!
    07.08.2017 21:08
    0 | 0
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