Лихославльские ветеринары ампутировали коту хвост

В Лихославльскую станцию по борьбе с болезнями животных обратилась гражданка со своим питомцем – пятилетним котом Барсиком. Со слов хозяйки, у кота не поднимался хвост. При клиническом осмотре ветеринары установили, что случился перелом хвоста, к тому же уже начался некроз прилегающих тканей.

Было принято решение об ампутации хвоста. После проведённой операции и последующей антибиотикотерапии через 10 дней были сняты швы, сейчас кот чувствует себя хорошо.

Перелом хвоста у кошки — достаточно редкая патология, в подавляющем числе случаев, связанная с травматизацией. При отсутствии лечения процесс заканчивается гибелью животного в связи с заражением крови при распаде разлагающихся тканей.