История с подлогом школьного сочинения ржевской учительницей продолжается: грядут новые суды

В Ржевском городском суде началось рассмотрение дела по иску Белоногова Романа и его бабушки Белоноговой Татьяны Валентиновны к учительнице русского языка и литературы М. Шубелевой. По сути это очередная попытка рассмотреть спор по защите авторских прав. Первая попытка носила большой резонанс и окончилась неудачей авторов сочинения, вокруг которого и разгорелся скандал.

А дело было ещё в 2011 году. Тогда ещё пятиклассник 12-й школы Рома Белоногов с помощью бабушки написал школьное сочинение о прадедушке-летчике. Работа победила на Всероссийском творческом конкурсе, только вот автором значился совсем другой ученик. Татьяна Валентиновна узнала об этом подлоге совершенно случайно. После семья обратилась к руководству школы.

Директор Елизавета Чаленко вызвала учительницу и ученика, чьим именем было подписано сочинение. «Автор» признался, что сочинение не писал, а про лётчика ничего не знает. Учительница пообещала разобраться и прислать ответ в двухнедельный срок. Однако ни ответа, ни извинений не последовало.

Тем временем Марина Евгеньевна Шубелева уволилась с работы и уехала на постоянное место жительства в Санкт-Петербург.

А дальше начались бесконечные судебные тяжбы. Белоноговы подали иск о возмещении морального вреда, однако в конечном итоге, суд признал правоту учительницы. В свою очередь, Марина Шубелева подала исковое заявление на взыскание судебных расходов в размере 143 тысяч рублей. Суд заявление удовлетворил. Теперь Татьяна Валентиновна отдаёт учительнице по 5 тысяч рублей с пенсии ежемесячно.