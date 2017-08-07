tvernews.ru
07 августа Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

История с подлогом школьного сочинения ржевской учительницей продолжается: грядут новые суды

История с подлогом школьного сочинения ржевской учительницей продолжается: грядут новые суды - ТИА
07 Августа 2017 15:55
Автор:

В Ржевском городском суде началось рассмотрение дела по иску Белоногова Романа и его бабушки Белоноговой Татьяны Валентиновны к учительнице русского языка и литературы М. Шубелевой. По сути  это очередная попытка рассмотреть спор по защите авторских прав. Первая попытка носила большой резонанс и окончилась неудачей авторов сочинения, вокруг которого и разгорелся скандал.

А дело было ещё в 2011 году. Тогда ещё пятиклассник 12-й школы Рома Белоногов с помощью бабушки написал школьное сочинение о прадедушке-летчике. Работа победила на Всероссийском творческом конкурсе, только вот автором значился совсем другой ученик. Татьяна Валентиновна узнала об этом подлоге совершенно случайно. После семья обратилась к руководству школы.  

Директор Елизавета Чаленко вызвала учительницу и ученика, чьим именем было подписано сочинение. «Автор» признался, что сочинение не писал, а про лётчика ничего не знает. Учительница пообещала разобраться и прислать ответ в двухнедельный срок. Однако ни ответа, ни извинений не последовало.

Тем временем Марина Евгеньевна Шубелева уволилась с работы и уехала на постоянное место жительства в Санкт-Петербург.

А дальше начались бесконечные судебные тяжбы.  Белоноговы подали иск о возмещении морального вреда, однако в конечном итоге, суд признал правоту учительницы. В свою очередь, Марина Шубелева подала исковое заявление на взыскание судебных расходов в размере 143 тысяч рублей. Суд заявление удовлетворил. Теперь Татьяна Валентиновна отдаёт учительнице по 5 тысяч рублей с пенсии ежемесячно.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ржевское сочинение защита авторских прав шубелева учительница украла сочинение белоногов
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • jazz-y 
    ...идут проверки готовности школ к учебному году, в один прекрасный момент директору сообщают что обязательно должна быть оформлена доска почета с лучшими учениками школы. Причем, как это обычно бывает, бумагу прислали сегодня, а сделать нужно было еще вчера. Завхоз школы говорит - "сейчас все будет", садится за телефон и обзванивает знакомых школьных фотографов, один из которых находит 40 фотографий каких-то детей (которые мало того, что уже институт заканчивают, но и вообще не имеют отношения к данной школе), в темпе вальса сооружается доска, подписываются имена, фамилии, регалии... 

Уверен, что с конкурсом была похожая история...
    07.08.2017 16:33
    0 | 7

    • nekrasiva12 
      Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  -  http://vkk.me/nicoden
      07.08.2017 20:58
      0 | 0

  • peshehod 
    Надо бы дожать гадкую учителку. Вероятно, вопрос в умении адвоката.
    07.08.2017 18:11
    0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Персонал поликлиники Калининской центральной районной больницы мешал ОНФ проводит анкетирование пациентов

2017-08-07 10:59
82

В Твери мужчина набросился на медиков с кулаками

2017-08-02 12:02
63

Церковный и общественный деятель Лейгода выступил против рекламы безалкогольного пива

2017-08-04 13:54
62

Лобовое столкновение в Твери: два человека погибли, один ранен

2017-08-06 11:51
59

Что за гусеница?

2017-08-01 21:39
57

В Твери снимают рельсы на улице Советской и думают, как сделать полосу для общественного транспорта

2017-08-02 17:32
56

В Твери масштабный ремонт дорог начнётся с демонтажа рельсов на Советской

2017-08-01 19:11
52

Заместителями Министра здравоохранения Тверской области назначены Наталья Невская и Игорь Барышев

2017-08-01 12:18
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100