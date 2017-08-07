Лучшим народным корреспондетом прошлой недели стала Morga

Редакция ТИА подвела итоги конкурса на лучшую народную новость с 31 июля по 6 августа. Больше всего плюсов набрала новость "Вам жёлтая карточка!", автор Morga.
Новость набрала 29 "плюсов" и 3 "минуса". Мы поздравляем автора и приглашаем в редакцию ТИА для вручении призов – пригласительных на два лица в Тверской цирк на программу «Айсберг»!
Комментарии (5)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Morga
07.08.2017 15:54
0
|
0
TIA
07.08.2017 16:05
0
|
0
Morga
07.08.2017 16:06
0
|
0