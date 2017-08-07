Решается вопрос о назначении к слушанию уголовного дела об убийстве 9 человек

Тверским областным судом решается вопрос о назначении к слушанию уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В ночь на 4 июня 2017 года мужчина находился на территории участка № 27, расположенного в СНТ «50 лет Октября» п. Редкино Конаковского района Тверской области, в компании местных жителей и их гостей, совместно с которыми распивал спиртные напитки.

В ходе ссоры с участниками застолья злоумышленник, вооружившись охотничьим ружьем «Сайга-12С», расстрелял 9 человек, находившихся во дворе и помещениях дома, которые скончались на месте от полученных ранений.

Егоров был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции.

По существу предъявленного обвинения в окончательной редакции Егоров показал, что признает вину полностью.

Материалы уголовного дела насчитывают 14 томов.