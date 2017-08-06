В российский полуфинал конкурса "Улыбка Вселенной 2017" вышла тверичанка

Полуфинальное смс-голосование закончится 8 августа в 12:00 часов по московскому времени, по результатам которого 3 участницы, набравшие наибольшее количество голосов выходят в финал.

Проголосовать за участниц можно здесь http://www.smileuniverse.online/ru/participate/2017/russia/vote/

Посмотреть видеовизитки российских полуфиналисток можно здесь http://www.smileuniverse.online/ru/news/2017/ru-semifinal/

Имя победительницы станет известно во второй половине августа.