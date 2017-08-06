В российский полуфинал конкурса "Улыбка Вселенной 2017" вышла тверичанка
Стартовало последнее полуфинальное смс-голосование с участницами от России международного конкурса красоты "Улыбка Вселенной 2017". В российский полуфинал вышли 14 участниц из разных уголков России, среди которых одна участница из Твери- 36-летняя Анастасия Посмашных.
Полуфинальное смс-голосование закончится 8 августа в 12:00 часов по московскому времени, по результатам которого 3 участницы, набравшие наибольшее количество голосов выходят в финал.
Имя победительницы станет известно во второй половине августа.
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