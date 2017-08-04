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В Твери стартуют экскурсионные речные прогулки по Волге

В Твери стартуют экскурсионные речные прогулки по Волге - ТИА
05 Августа 2017 09:05
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С 5 августа в Твери на теплоходах «Волга-Волга» начнут проводить экскурсионные прогулки с гидами, в ходе которых жители и гости региона смогут не только увидеть красоту местных пейзажей, но и узнать интересные факты из истории и жизни города. Предполагается, что нововведение будет способствовать развитию туризма в регионе.

Экскурсии будут проходить по субботам в 13.00. Местом отправки теплоходов стала пристань у городского сада Твери. В ходе 45-минутной прогулки вверх или вниз по Волге можно будет узнать о реках, на которых расположен город, о возникновении тверского Кремля, о памятнике архитектуры XVIII века - Тверском Императорском дворце, об истории городского и дворцового сада, истории строительства мостов. Также гид расскажет о набережной Степана Разина, интересных фактах расположенных на ней зданий. Не останутся без внимания и такие достопримечательности берегов Волги, как: Борисоглебская церковь, Отроч монастырь, здание Речного вокзала, Обелиск Победы, Суворовское училище, а также памятники А.С. Пушкину и Афанасию Никитину.

В целях развития водного туризма в Тверской области планируется благоустройство и строительство причальной инфраструктуры в Твери, Калязине, Конаково, Кимрах, оборудование дополнительных сезонных причалов в городах региона. Эти и другие вопросы обсуждались на Национальном туристском форуме «Реки России», который прошел в Конаковском районе Тверской области в июне этого года.

На форуме было подписано стратегически важное соглашение между Правительством Тверской области и «Речным альянсом» – профессиональным объединением ведущих речных круизных компаний страны.

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Метки: прогулки по волге речной туризм
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