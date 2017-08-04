В Тверской области освоили новую профессию 200 молодых мам в декрете и 13 пенсионеров

Служба занятости Тверской области подвела итоги работы по переподготовке женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, за шесть месяцев 2017 года. На обучение было направлено 197 молодых мам.

Большинство молодых мам предпочли освоить новую профессию, а не повышать уже имеющуюся квалификацию. Из обучившихся в первом полугодии подготовку по новой специальности прошли 63% женщин (в 2016 году – 50%), как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Возможность повысить квалификацию или получить новую специальность есть и у неработающих пенсионеров. В первом полугодии 2017-го ей воспользовались 13 человек. Пенсионеры чаще выбирают образовательные программы повышения квалификации в области информационных технологий, а также переподготовку по профессиям, позволяющим трудоустроиться на интересующее их рабочее место (охранник, делопроизводитель, слесарь-электрик, водитель погрузчика).