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Церковный и общественный деятель Лейгода выступил против рекламы безалкогольного пива

04 Августа 2017 13:54
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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты России Владимир Легойда назвал лицемерием финансирование пивоваренными компаниями рекламы безалкогольного пива, недавно получившей правовые основания.

«Рекламу безалкогольного пива можно отнести к так называемым "зонтичным" брендам, и она будет иметь хорошо предсказуемый результат в виде роста потребления "обычного" алкогольного пива соответствующих марок», — предостерегает Легойда, - реклама алкоголя — давно закрытая тема в нашем обществе. Сложился широкий консенсус относительно ее недопустимости, обнадеживают данные о падении потребления спиртосодержащих напитков».

Он отметил, что в последнее десятилетие государственная власть при поддержке широких общественных и церковных объединений предприняла ряд шагов по ограничению злоупотребления алкоголем, в том числе шаги по запрету алкогольной рекламы. Результатом такой политики стало сокращение смертности, особенно мужчин трудоспособного возраста, рост продолжительности жизни, выход страны на небольшой, но все же положительный естественный прирост населения.

Возобновление же рекламы алкоголя под видом безалкогольного пива, по мнению В.Р. Легойды, может повернуть эту тенденцию вспять.

«Я полагаю важным сохранение существовавшей ранее ситуации, когда производители алкоголя не рекламировали безалкогольное пиво, которое вызывает ассоциации с обыкновенным пивом. Считаю, что компетентные органы должны оценить негативные последствия рекламы "зонтичных" пивных брендов», — заявил он, - как известно, рынок безалкогольного пива в России мизерный и перспективы его роста оцениваются большинством экспертов скептически. Если же пивоварни действительно имеют целью расширение рынка безалкогольного пива, то пусть создают новые бренды, не имеющие "алкогольного прошлого" и не сходные до степени смешения с обычным пивом».

Информация  Патриархия.ru.

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Метки: реклама пива реклама безалкогольного пива лейгода
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Комментарии (29)

  • ArT1986 
    Зачем это здесь?
    04.08.2017 14:06
    1 | 6

  • Кубит 
    Церковный деятель как депутат, не зная вопроса в принципе, что-то выдвинул.
Какое снижение роста смертности? Откуда? А как следствие - какие такие причины у того, чего нет??? А значит, при чем тут пиво и тем более безалкогольное? 
"По данным ведомства, с января по май включительно 2017 года смертность в стране выросла втрое по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом"
Популисты и политические истерички.
Вот вам инфа:
https://www.newsru.com/russia/03aug2017/mortality.html

Если у меня граненый стакан вызывает ассоциации с водкой (и не толлько у меня), значит ли это, что надо запретить граненые стаканы?
А граненый стакан с водой, такие ассоциации усиливает - запретим и воду.
Засохнем, но будем здоровой нацией!

Большинство "предложений" выдумано судя по всему сидя на толчке, когда телефон забыл с собой взять, или в момент ковыряния в носу, когда ковыряние неожиданно простимулировало не далеко залегающий мозг.

Человеку тупым быть можно, ну родился таким, но не на таком уровне социальной лестницы всеж, когда ты депутат или аналог депутата.
    04.08.2017 14:14
    1 | 8

    • BARBAdos 
      у нас опиум для народа вообще налогами не облагается, а он про какое то пиво говорит...

Не люблю коммуняк, но при них церкви сносили, а школы строили, а сейчас наоборот - школы закрывают, а церкви строят...
      04.08.2017 14:31
      1 | 8

  • zilberman 
    Где можно выступить против выступлений служителей культа?
    04.08.2017 14:21
    2 | 9

    • Кубит 
      Эконом варианты:
на кухне
в ванной под шум воды
Бизнес вариант - согласовать в администрации место и время.
Не формально - на общественных работах, т.к. не согласовал.

P.S. ну или тут пофлудить.
      04.08.2017 14:25
      0 | 5

    • Szpilki 
      Где выступить? Да вот здесь с ними.
      Прикрепленные изображения:
      04.08.2017 15:01
      0 | 2

  • romich 
    Если отбросить всю  шелуху,  поп прав. Реклама безалкогольного пива воспринимается как реклама пива, а поскольку реклама пива запрещена, то и рекламу пива безалкогольного казать  нельзя.  Такие уловки противны. 
П. С.  Хуиз глуп.
    04.08.2017 14:27
    4 | 4

    • Кубит 
      Может и так, а может нет.
Но приводить аргументы, которые вообще не существуют, для обоснования запрета - показатель популизма, недалекого ума или желания лизнуть верхам.Но никак не забота о том, о чем втирает нам сей деятель. У него иная цель, прикрытая благородной заботой о населении.
      04.08.2017 14:31
      0 | 3

    • Эго 
      "Реклама безалкогольного пива воспринимается как реклама пива, а поскольку реклама пива запрещена, то и рекламу пива безалкогольного казать  нельзя.  Такие уловки противны. "
 С этим полностью согласна,  С остальным, не вошедшим в цитируемое, категорически нет. 
В реплике Кубита акцент был поставлен не на саму рекламу, а на бездоказательность доводов священника.
Поп же не может быть прав по той примитивной причине, что он представляет собой организацию, занимавшуюся в 90-е безаккцизной торговлей табаком и алкоголем. Или, если без рекламы, то и алкоголь и табак пропущенные через "святые" ручонки, становятся манной небесной? Да и недавний скандал вокруг банка "Пересвет" (а звучит как? - Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» АО), не добавляет святости нынешним служителям культа. Аминь. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB
http://www.rbc.ru/finances/03/05/2017/59091ea29a79472b3a42367a

И ещё, romich, отвыкайте от детской привычки навешивания ярлыков. Кубит далеко неглуп, впрочем, как и вы. Но ваш аргумент "сам дурак-дура" в сообществе разумных людей не является аргументом, а вот признаком инфантильности может быть.
      04.08.2017 17:47
      0 | 1

  • Rina 
    Как только появилась такая реклама, стало смешно, и все понятно для чего вообще эта реклама. Им даже не надо было снимать новую. Досняли бутылку с 0 и все.
    04.08.2017 14:33
    0 | 1

  • horton 
    "Сложился широкий консенсус относительно ее недопустимости..." - ой!)))
    04.08.2017 14:39
    0 | 3

    • kudimov 
      Щас посмотрел - оказывается Крота заблокировали (. Странно. вроде я не видел крамолы откровенной с его стороны. Я его пытался сегодня поддеть, просто не знал, что он не может ответить (по крайне мере под ником Добрый Крот) Каюсь и приношу извинения, не знал.
      04.08.2017 14:50
      0 | 3

      • horton 
        Что Вы говорите? За что? Опять фото папуаса в национальном костюме вставил кому-то?)))
        04.08.2017 14:53
        0 | 3

        • kudimov 
          Надо его спросить или Пролетарий может в курсе, часто с ним общается.
          04.08.2017 14:56
          0 | 2

          • horton 
            Пролетарий все знает, но он на работу ушедши...)
            04.08.2017 15:06
            0 | 2

            • kudimov 
              Ну вечером когда придет устамши и выпимши, то спросим)
              04.08.2017 15:24
              0 | 2

              • hell 
                Вроде как на десантников наезжал, быдлами нарекал... в новости " расплескалась синева" от 2 августа вроде... у нас с ним были временные политические разногласия, но выругаоась больше я...вроде... не жаловалась никому...
                04.08.2017 16:08
                0 | 2

                • kudimov 
                  А можа пожаловалась и забыла, Ленуль?))
                  04.08.2017 16:11
                  0 | 2

                  • hell 
                    Я бы после таких истерических и унизительных для меня действий( даже, если вдруг)- удалилась бы сама... самоунижение было бы... никогда, хоть обделаются, я жаловаться не стану... И как вооще, вы такое все подумать могли обо мне???((( разревелася фся...
                    04.08.2017 16:19
                    0 | 1

                    • kudimov 
                      Ой ти.... Дедушка пошутил, не бери в голову)
                      04.08.2017 16:23
                      0 | 1

                    • hell 
                      Эххх...
                      Прикрепленные изображения:
                      04.08.2017 16:23
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                      • kudimov 
                        У Седьмого лучше есть картинка, где типа я пингвин и ухожу)
                        04.08.2017 16:56
                        0 | 2

          • Proletary 
            Кудимов, вообще не в курсе. Надеюсь, реинкарнируется старый пердун. Скучно без него.
            04.08.2017 18:08
            0 | 0

            • Эго 
              Да, для меня это тоже новость, про Крота, в смысле. ТИА, по-хорошему, не блокировать его должна, а внештатником хотябы нна 0,5 ставки взять за выполнения PR-функций.
              04.08.2017 18:19
              0 | 0

      • zilberman 
        Просто так даже в 37-м году в бан не отправляли. Рекламировал небось безалкогольное пиво во время утренней проповеди в ЦК партии.
        04.08.2017 14:57
        0 | 3

      • Кубит 
        Его много за что можно было заблокировать. Но в последнее время как бы не за что было. 
Вероятно по просьбе Д'эсантников заблочили, за его вопрос о причине широкого празднования их дня.
        04.08.2017 15:05
        0 | 1

  • Gorev 
    Легойда классный тип. Он у нас в универе преподавал культурологию в 2000. Очень умный и грамотный человек, но лезет иногда туда, куда бы не следовало.
    04.08.2017 15:02
    0 | 0

    • Кубит 
      " Очень умный и грамотный человек, но лезет иногда туда, куда бы не следовало. " - настояшший антилигент!
      04.08.2017 15:06
      0 | 1

  • TvereZ 
    Попцы пусть сперва поголовно по 159й отмотают от звонка до звонка, а потом уже думают, высовываться из-под веника или что...
    04.08.2017 15:20
    0 | 2
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