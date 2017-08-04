Церковный и общественный деятель Лейгода выступил против рекламы безалкогольного пива

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты России Владимир Легойда назвал лицемерием финансирование пивоваренными компаниями рекламы безалкогольного пива, недавно получившей правовые основания.

«Рекламу безалкогольного пива можно отнести к так называемым "зонтичным" брендам, и она будет иметь хорошо предсказуемый результат в виде роста потребления "обычного" алкогольного пива соответствующих марок», — предостерегает Легойда, - реклама алкоголя — давно закрытая тема в нашем обществе. Сложился широкий консенсус относительно ее недопустимости, обнадеживают данные о падении потребления спиртосодержащих напитков».

Он отметил, что в последнее десятилетие государственная власть при поддержке широких общественных и церковных объединений предприняла ряд шагов по ограничению злоупотребления алкоголем, в том числе шаги по запрету алкогольной рекламы. Результатом такой политики стало сокращение смертности, особенно мужчин трудоспособного возраста, рост продолжительности жизни, выход страны на небольшой, но все же положительный естественный прирост населения.

Возобновление же рекламы алкоголя под видом безалкогольного пива, по мнению В.Р. Легойды, может повернуть эту тенденцию вспять.

«Я полагаю важным сохранение существовавшей ранее ситуации, когда производители алкоголя не рекламировали безалкогольное пиво, которое вызывает ассоциации с обыкновенным пивом. Считаю, что компетентные органы должны оценить негативные последствия рекламы "зонтичных" пивных брендов», — заявил он, - как известно, рынок безалкогольного пива в России мизерный и перспективы его роста оцениваются большинством экспертов скептически. Если же пивоварни действительно имеют целью расширение рынка безалкогольного пива, то пусть создают новые бренды, не имеющие "алкогольного прошлого" и не сходные до степени смешения с обычным пивом».

Информация Патриархия.ru.