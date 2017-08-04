В Твери будут судить убийцу 9 человек

3 августа в Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Москвы Е. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, в ночь на 4 июня мужчина находился на территории участка № 27, расположенного в СНТ «50 лет Октября» п. Редкино Конаковского района в компании местных жителей и их гостей, совместно с которыми распивал спиртные напитки.

В ходе ссоры между участниками застолья злоумышленник, вооружившись охотничьим ружьем «Сайга-12С», расстрелял 9 человек, находившихся во дворе и помещениях дома, которые скончались на месте от полученных огнестрельных ранений.

Он был задержан сотрудниками полиции.

Вина Сергея Егорова была подтверждена показаниями очевидцев и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, заключениями судебно-медицинских, баллистических, химических, генетических и иных экспертиз, а также признательными показаниями самого обвиняемого, в том числе полученными в ходе следственных экспериментов на месте преступления.

По итогам комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы Егоров признан вменяемым.

Уголовное дело направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу.