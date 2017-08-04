В Тверской области пьяный водитель врезался в столб

3 августа, в 23.00 на перекрестке Заводской площади и ул. Полежаева в Торопце 20-летний водитель Ниссан Тиана врезался в опору ЛЭП, от удара машина опрокинулась. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения виновник происшествия отказался. Ранее он уже привлекался по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ в 2016 году. С травмами мужчина был доставлен в медицинское учреждение.

3 августа, в 08.40 на 276 км трассы "М-11" Вышневолоцкого района Тверской области 29-летний водитель Киа Церато, двигаясь в направлении Москвы, неправильно выбрал скорость движения и дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении Рено Премиум, под управлением 51-летнего водителя. В результате произошло столкновение. От удара автомобиль Киа Церато продолжил движение по инерции и врезался на левой полосе в Мерседес, под управлением 62-летнего водителя. В итоге в аварии пострадал 30-летний мужчина - пассажир Киа, он был доставлен в ЦРБ г. Вышний Волочек.