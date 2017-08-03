За неуплату алиментов должник теперь будет работать на благо общества

Житель Сандовского района на основании судебного решения обязан выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери в размере ¼ части заработка и (или) иного дохода ежемесячно.

Ранее подсудимый привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. Однако, мер к погашению задолженности он не принял, в связи с чем накопился долг в сумме 47 855 рублей. Поэтому прокурор района вынесо постановление о направлении материалов проверки в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.

Постановление прокурора рассмотрено и дознавателем ОСП по Весьегонскому и Сандовскому районам УФССП России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ «неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно». По результатам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура района поддержала государственное обвинение в суде, приговором мирового судьи судебного участка Сандовского района Тверской области мужчина признан виновным, ему назначено наказание - исправительные работы сроком на 5 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства.