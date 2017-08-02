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"Расплескалась синева": как празднуют День ВДВ в Твери

02 Августа 2017 16:40
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Фоторепортаж

"Здоровья вам, жить и жить. И хороших женихов, чтоб водку не пили", - последний оставшийся в живых в Тверской области десантник Великой Отечественной Сергей Серов обратился к собравшимся у Обелиска Победы ВДВшникам. Стоящие напротив него в строю десантники загоготали, приняв женихов на свой счет. А зря - женщин на празднике было немногим меньше, как и детей. В доме, где есть мужчина-десантник, 2 августа становится семейным праздником.

От разномастных тельняшек, голубых беретов, полосатых шортов, футболок и платьев в глазах рябило. Десантники стараются не пропускать 2 августа, потому что «небо и ВДВ – в душЕ». Поэтому народу всегда много.

На официальной части праздника по случаю 87-й годовщины со дня создания ВДВ вручали почётные знаки, благодарности, цветы и подарки. Сергею Николаевичу Серову вручили боевой автомат 1942 года выпуска.

- Вот видите, вроде с уважением ко мне относятся, - в шутку говорит десантник, опираясь на алюминиевую палку. Пиджак у Сергея Николаевича тяжел от наград. Ветерану хлопают не жалея ладоней – громко и очень долго.

В гордом мужском строю десантников в таком же синем берете и флагом на щеке – красивая женщина с букетом цветов.

Хоть в армии и не служила, Анна Якубович состоит в Союзе десантников России (раз в год Союз имеет право брать в члены неслуживых):

- Я верный помощник ребят. Помогаю устраивать праздники, всегда с ними. У меня супруг – десантник – он заместитель председателя Союза десантников России,  - муж приветливо кивает. – Поэтому у нас вся семья за ВДВ, мы большие патриоты родины, России.

За родителями с фотоаппаратом в руках стоит сын.  15-летний Влад говорит, что пойдёт по стопам отца и будет десантником.

- В фонтанах купаться не будем и бить бутылки о головы тоже, - шутит Яна. – А выпить шампанского – выпьем немного. Праздник для нас очень большой и важный.  

Артём Никонов привёл на праздник сына Максима. Служил Артём в Солнечногорске, в спецназе ГРУ. Праздник отмечает спокойно, без битья бутылок и фонтанов.

- ВДВ – это сила, я испытываю гордость, что в таких войсках служил.

Друзья детства Сергей и Александр оба служили в ВДВ, правда, в разное время. Поэтому праздник отмечают вместе.

- Служба в армии, особенно в ВДВ, оставляет у всех солдат почёт ратных традиций, любовь к родине.

После возложения цветов к Обелиску празднующие отправились смотреть выставки различной техники и оружия, прыжки парашютистов и выступления специального отряда «Рысь».

Часть десантников расположилась в тени деревьев на траве с заранее приготовленными бренчащими пакетами. Отовсюду звучало «Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по берееетам».

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Метки: расплескалась синева день вдв в твери
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Комментарии (13)

  • Dobry кrtek 
    Никогда не мог понять, почему столь пристальное внимание к этому дню, а не к Дню энергетика, например? Или к Дню шахтёра...Или мною перечисленные не столь важны и значимы для России?
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    02.08.2017 16:57
    2 | 10

    • paracetamol 
      А слабо задать этот вопрос в горсаду, часиков так в 20, кому нибудь из празднующей братии, не прячась под ником, сделать такой видосик и выложить потом на ТИА
      02.08.2017 17:18
      5 | 9

      • Dobry кrtek 
        То есть те, кто не рад пьяному, ряженому в тельняшки стаду ( не имею в виду настоящих служивых, спокойных и адекватных ), не имеет ни малейшего желания связываться-беседовать с откровенным, пускающим слюни быдлом есть слабак? Ну,ну...
        02.08.2017 17:29
        3 | 5

        • paracetamol 
          Да мы ж то всё понимаем, что вы нам то это разжевываете, вы возмущены - вы им на камеру и расскажите что они там быдло пускающее слюни и т.д и т.п
          02.08.2017 17:36
          2 | 3

          • Dobry кrtek 
            А зачем и ради чего? Чтобы оказаться на одном уровне с ними? Не имею ни малейшего желания-потребности беседовать с неадекватами, тем более, находящимися в состоянии опьянения.
            02.08.2017 17:46
            1 | 2

          • Кубит 
            А вам слабо в колодец прыгнуть?
Смысл один и тот же.
            02.08.2017 17:54
            1 | 0

      • 1234@1234 
        Сегодня один журналист НТВ попросил десантника:помолчите,пожалуйста.Так получил в челюсть и сразу начал извиняться.
        02.08.2017 17:31
        1 | 2

        • ArT1986 
          он в микрофон эфирный так-то сказал
          02.08.2017 17:39
          0 | 1

    • Кубит 
      День шахтера в шахтерских городах/городках отмечают с еще большим размахом. В других местах шахтеров нет, вот и не празднуют, а десантники везде есть (или они говорят, что десантники).
      02.08.2017 17:53
      0 | 1

  • Kolyan 
    Коротенько и познавательно: 
https://lenta.ru/news/2017/08/02/ntv/
    02.08.2017 17:25
    0 | 2

  • ArT1986 
    https://www.youtube.com/watch?v=0_h4Pp9p_jk&feature=youtu.be
    02.08.2017 17:28
    0 | 0

  • horton 
    Похоже, опять студентка-практикантка "в люди" выходила...)))
    02.08.2017 17:50
    0 | 0

  • RSERG 
    Я с большим уважением отношусь к десантникам, нынешним и в запасе, но куда бы делась эта ВДВ без связи. Однако связисты люди скромные, они не рядятся в форму, не прыгают в фонтаны и не носятся по городу с флагами 7 мая в день радио.  И не орут - даешь связь без брака!!!
    02.08.2017 19:23
    0 | 1
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