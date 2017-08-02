"Расплескалась синева": как празднуют День ВДВ в Твери

"Здоровья вам, жить и жить. И хороших женихов, чтоб водку не пили", - последний оставшийся в живых в Тверской области десантник Великой Отечественной Сергей Серов обратился к собравшимся у Обелиска Победы ВДВшникам. Стоящие напротив него в строю десантники загоготали, приняв женихов на свой счет. А зря - женщин на празднике было немногим меньше, как и детей. В доме, где есть мужчина-десантник, 2 августа становится семейным праздником.

От разномастных тельняшек, голубых беретов, полосатых шортов, футболок и платьев в глазах рябило. Десантники стараются не пропускать 2 августа, потому что «небо и ВДВ – в душЕ». Поэтому народу всегда много.

На официальной части праздника по случаю 87-й годовщины со дня создания ВДВ вручали почётные знаки, благодарности, цветы и подарки. Сергею Николаевичу Серову вручили боевой автомат 1942 года выпуска.

- Вот видите, вроде с уважением ко мне относятся, - в шутку говорит десантник, опираясь на алюминиевую палку. Пиджак у Сергея Николаевича тяжел от наград. Ветерану хлопают не жалея ладоней – громко и очень долго.

В гордом мужском строю десантников в таком же синем берете и флагом на щеке – красивая женщина с букетом цветов.

Хоть в армии и не служила, Анна Якубович состоит в Союзе десантников России (раз в год Союз имеет право брать в члены неслуживых):

- Я верный помощник ребят. Помогаю устраивать праздники, всегда с ними. У меня супруг – десантник – он заместитель председателя Союза десантников России, - муж приветливо кивает. – Поэтому у нас вся семья за ВДВ, мы большие патриоты родины, России.

За родителями с фотоаппаратом в руках стоит сын. 15-летний Влад говорит, что пойдёт по стопам отца и будет десантником.

- В фонтанах купаться не будем и бить бутылки о головы тоже, - шутит Яна. – А выпить шампанского – выпьем немного. Праздник для нас очень большой и важный.

Артём Никонов привёл на праздник сына Максима. Служил Артём в Солнечногорске, в спецназе ГРУ. Праздник отмечает спокойно, без битья бутылок и фонтанов.

- ВДВ – это сила, я испытываю гордость, что в таких войсках служил.

Друзья детства Сергей и Александр оба служили в ВДВ, правда, в разное время. Поэтому праздник отмечают вместе.

- Служба в армии, особенно в ВДВ, оставляет у всех солдат почёт ратных традиций, любовь к родине.

После возложения цветов к Обелиску празднующие отправились смотреть выставки различной техники и оружия, прыжки парашютистов и выступления специального отряда «Рысь».

Часть десантников расположилась в тени деревьев на траве с заранее приготовленными бренчащими пакетами. Отовсюду звучало «Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по берееетам».