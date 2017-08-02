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Под Тверью бегает бешеная лиса, которая нападает на людей

02 Августа 2017 10:37
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В редакцию ТИА обратились встревоженные жители. Они рассказали, что в их деревне завелась бешеная лиса. Животное бегает с пеной у рта, и уже есть случай нападения на человека.

Анна Шульц:

- В деревне Пищалкино (Калининский район) на реке Орша бегает бешеная лиса. На днях покусала пожилого мужчину. 1 августа ее опять видели с пеной у рта. Все, кто отдыхает в этом районе- будьте бдительны! Сейчас жарко и на реке много отдыхающих, в том числе и дети. Подскажите, куда обратиться по поводу отлова?

Письмо пришло в редакцию через соцсети.

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Метки: бешеная лиса вирус бешенства
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Комментарии (3)

  • romich 
    Обратитесь к психиатру
    02.08.2017 10:42
    6 | 2

  • hell 
    К дядьке с ружом...
    02.08.2017 10:47
    2 | 1

  • Alx 
    Лиса сама помрет за 3 дня, если пена у рта. Это последняя стадия.
    02.08.2017 12:00
    0 | 5
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