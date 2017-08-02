Под Тверью бегает бешеная лиса, которая нападает на людей

В редакцию ТИА обратились встревоженные жители. Они рассказали, что в их деревне завелась бешеная лиса. Животное бегает с пеной у рта, и уже есть случай нападения на человека.

Анна Шульц:

- В деревне Пищалкино (Калининский район) на реке Орша бегает бешеная лиса. На днях покусала пожилого мужчину. 1 августа ее опять видели с пеной у рта. Все, кто отдыхает в этом районе- будьте бдительны! Сейчас жарко и на реке много отдыхающих, в том числе и дети. Подскажите, куда обратиться по поводу отлова?

Письмо пришло в редакцию через соцсети.