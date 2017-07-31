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В Твери на перекрёстке проспектов Победы и Волоколамского заасфальтировали рельсы

В Твери на перекрёстке проспектов Победы и Волоколамского заасфальтировали рельсы - ТИА
31 Июля 2017 19:35
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Волоколамский проспект – одна из наиболее загруженных магистралей города. В соответствии с рекомендациями ГИБДД и в целях повышения пропускной способности дороги было принято решение об асфальтировании участка неэксплуатируемого рельсового пути на пересечении с проспектом Победы. Работы были произведены МУП «ЖЭК» 31 июля, сообщает Управление информации администрации города Твери

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Метки: заасфальтировали рельсы тверь
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Комментарии (12)

  • Proletary 
    Еще раз?
    31.07.2017 19:42
    0 | 8

    • Buzzer 
      Они их наверно расковыряли и снова закатали.
      31.07.2017 19:53
      0 | 3

      • Krikri 
        Ага, забыли фотоотчет "до" произвести...
Пришлось расковыривать, фоткать и заковыривать обратно...
        31.07.2017 20:01
        0 | 3

      • Proletary 
        Как ту тещу, на бис.
        31.07.2017 21:23
        0 | 0

  • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
    Шо, опять?.жпг
    31.07.2017 20:54
    0 | 0

  • russs 
    А каучуковая боНба всё прыгала и прыгала, сметая все траНвайные рельсы на своём пути!
    31.07.2017 20:59
    0 | 2

  • SerPov 
    А не случится так, что к осени эти рельсы наружу повылазят? Ведь не замурованы они там намертво, вибрацию еще никто н отменял.... Или не?
    31.07.2017 21:08
    0 | 2

    • Proletary 
      Для этого второй раз и закапывали.
      31.07.2017 21:22
      0 | 2

  • hellraiser 
    Для этого значимого мероприятия они выбрали понедельник в час пик
    31.07.2017 21:11
    0 | 5

  • kudimov 
    Как-то странно у нас все делается: сегодня ехал с дачи по Восточному мосту и вспомнил про рельсы, которые активно закатывают. А на мосту то они ровные, хорошие, только непонятно зачем они там? Как дорога в никуда....
    31.07.2017 22:05
    0 | 2

    • Proletary 
      Вместо разделительного заграждения. Пусть будут.
      31.07.2017 22:19
      0 | 1

      • kudimov 
        Не, как разграждение не катят.
 Пешеходов много на мосту - надо трамвайчик пустить старинный туда-обратно "Маяковка - Вагжанова".. С буфетом или кафетерием. Вас усадить вагоновожатым, а Крота кондуктором. Если кому схудится, так откачаете и реанимируете, навык есть. Хорошая идея?
        31.07.2017 22:49
        0 | 0
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