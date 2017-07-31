В Твери на перекрёстке проспектов Победы и Волоколамского заасфальтировали рельсы

Волоколамский проспект – одна из наиболее загруженных магистралей города. В соответствии с рекомендациями ГИБДД и в целях повышения пропускной способности дороги было принято решение об асфальтировании участка неэксплуатируемого рельсового пути на пересечении с проспектом Победы. Работы были произведены МУП «ЖЭК» 31 июля, сообщает Управление информации администрации города Твери
Комментарии (12)
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kudimov
31.07.2017 22:05
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Proletary
31.07.2017 22:19
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kudimov
31.07.2017 22:49
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