В Твери на перекрёстке проспектов Победы и Волоколамского заасфальтировали рельсы

Волоколамский проспект – одна из наиболее загруженных магистралей города. В соответствии с рекомендациями ГИБДД и в целях повышения пропускной способности дороги было принято решение об асфальтировании участка неэксплуатируемого рельсового пути на пересечении с проспектом Победы. Работы были произведены МУП «ЖЭК» 31 июля, сообщает Управление информации администрации города Твери